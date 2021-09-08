Üye Girişi
Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim - Son Dakika

Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim

08.09.2021 17:27

Fenerbahçe ve Milli Takım'da uzun yıllar forma giymiş Serhat Akın, Şenol Güneş'in yönetimini ve Kenan Karaman tercihini ciddi eleştirdi. Akın, "Kenan, TFF 1. Lig'de oynayamaz! Milli Takım'da oynuyor, kafayı yiyeceğim. Şenol Güneş, oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor" paylaşımı yaparak, düşüncelerini ifade etti.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Serhat Akın'ın 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması sonrasında yaptığı paylaşımlar olay oldu.

Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim

"İSTİFA DA BİR HİZMETTİR"

Serhat Akın, "Cebelitarık gibi kapanıyoruz ama Hollanda nasıl pas yapıyor, hiç uzun top yok, kilidi pas yaparak açmaya çalışıyorlar ve tempo çok yüksek. Futbol ve hocalar gelişiyor dünyada. Hollanda büyük takım. Şenol hoca rakibini hiç analiz etmemiş maalesef!! Hollanda şu an dünyada en iyi futbol oynayan takımlardan biri.

Van Gaal'ı da tebrik etmek istiyorum kendini sürekli yenileyen hoca oldu. Kenan TFF 1. Lig'de oynayamaz!!! Milli takımda oynuyor, kafayı yiyeceğim. Şenol hoca oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor öylece seyrediyor maçı? Biraz klasik olacak ama 'istifa da bir hizmettir' desek yeri midir sizce?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim

Milli Takım, Serhat Akın, Fenerbahçe, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 17:33 Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" tepkisi Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı 17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı 17:11 Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı
Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım 17:03 Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı 16:55 Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor 16:34 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı 15:46 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız 15:02 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız

Son Dakika Haberleri
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
17:03 Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım
16:54 Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı
16:51 Facebook çalışanlarının tüm WhatsApp mesajlarını okuyabildikleri iddia edildi! Hatta sadece mesaj okuyacak 1000 kişi, işe alınmış
16:33 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
16:26 Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı
16:15 Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası         
17:42
Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum         
17:25
Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor         
17:19
Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı         
17:11
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor         
16:52
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı         
15:40
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 18:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement