Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'e teşekkür plaketi verildi

Şenol Güneş'e teşekkür plaketi verildi

4 saat önce

Beşiktaş'ın başındaki 4 yıllık macerasını Kasımpaşa maçıyla birlikte noktalayan Teknik Direktör Şenol Güneş'e, karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Şenol Güneş'e teşekkür plaketi verildi, System.String[]
Beşiktaş'ın başındaki 4 yıllık macerasını Kasımpaşa maçıyla birlikte noktalayan Teknik Direktör Şenol Güneş'e, karşılaşma öncesinde plaket verildi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri Kasımpaşa maçıyla birlikte kapanırken, tecrübeli hocaya karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi verildi. 2015-2016 sezonu öncesinde siyah-beyazlı ekibin başına geçen ve geldiği sezon itibariyle Beşiktaş'ta üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından kariyerine A Milli Takım'da devam edecek. Beşiktaş'ın başında son maçına çıkan Şenol Güneş'e, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:40 Kaynak: İHA
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