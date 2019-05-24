Şenol Güneş'e teşekkür plaketi verildi
4 saat önce
Beşiktaş'ın başındaki 4 yıllık macerasını Kasımpaşa maçıyla birlikte noktalayan Teknik Direktör Şenol Güneş'e, karşılaşma öncesinde plaket verildi.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:40 Kaynak: İHA
'ın başındaki 4 yıllık macerasını Kasımpaşa
maçıyla birlikte noktalayan Teknik Direktör Şenol Güneş
'e, karşılaşma öncesinde plaket verildi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri Kasımpaşa maçıyla birlikte kapanırken, tecrübeli hocaya karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi verildi. 2015-2016 sezonu öncesinde siyah-beyazlı ekibin başına geçen ve geldiği sezon itibariyle Beşiktaş'ta üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından kariyerine A Milli Takım'da devam edecek. Beşiktaş'ın başında son maçına çıkan Şenol Güneş'e, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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