Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi
Son Dakika Spor Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika Spor

Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş kura çekiminin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:03 Kaynak: AA
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