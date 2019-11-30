Son Dakika › Spor › Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika Spor
Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi
6 saat önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:03 Kaynak: AA
İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek? EURO 2020 kura çekiminin ardından Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor