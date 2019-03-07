Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Evet Bir Hatam Var. Martta Gelmeye Sıcak Bakmayan Bir Kişi Olarak 'Haziranda Gelirim'...

Şenol Güneş: "Evet Bir Hatam Var. Martta Gelmeye Sıcak Bakmayan Bir Kişi Olarak 'Haziranda Gelirim'...

1 saat önce

IHAAW143424-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak 'haziranda gelirim' dedim. 'O zaman martta kimi getireceğiz hocam' dediler haklı olarak. 'Kulüp var' dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik.

Şenol Güneş:
IHAAW143424-SPO/07-03-2019

- Şenol Güneş: "Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak 'haziranda gelirim' dedim. 'O zaman martta kimi getireceğiz hocam' dediler haklı olarak. 'Kulüp var' dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF'nin kulüpten izin almasına gerek olmadığı yönünde" 07.03.2019 14: 34: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

Şenol Güneş, Spor
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