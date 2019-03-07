Şenol Güneş: "Evet Bir Hatam Var. Martta Gelmeye Sıcak Bakmayan Bir Kişi Olarak 'Haziranda Gelirim'...
1 saat önce
IHAAW143424-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak 'haziranda gelirim' dedim. 'O zaman martta kimi getireceğiz hocam' dediler haklı olarak. 'Kulüp var' dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik.
IHAAW143424-SPO/07-03-2019
- Şenol Güneş
: "Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak 'haziranda gelirim' dedim. 'O zaman martta kimi getireceğiz hocam' dediler haklı olarak. 'Kulüp var' dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF
'nin kulüpten izin almasına gerek olmadığı yönünde" 07.03.2019 14: 34: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş'le İlgili Açıklamalarda Bulundu
140 Kiloydu Evlenemiyordu 60 Kilo Verdi Şimdi Nişanlanıyor!
Şenol Güneş, Sezon Sonunda Beşiktaş'tan Ayrılacak
Hakem Fırat Aydınus, Yeni Malatyspor-Başakşehir Maçında Yardımcısına Küfür Etmiş