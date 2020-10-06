Şenol Güneş: Eylül ayına göre daha iyi durumdayız - Son Dakika

Şenol Güneş: Eylül ayına göre daha iyi durumdayız

"Yarın değişiklikler yapmak durumundayız"Kaan Ayhan: Almanya çok yüksek bir kaliteye sahip"Çok iyi bir atmosferde yaşıyoruz"Ata SELÇUK - İskender GÜNGÖR / ALMANYA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, eylül ayının kendileri için iyi geçmediğini ancak şu anda eylül ayından daha...

Şenol Güneş: Eylül ayına göre daha iyi durumdayız, System.String[]

"Yarın değişiklikler yapmak durumundayız"

Kaan Ayhan: Almanya çok yüksek bir kaliteye sahip

"Çok iyi bir atmosferde yaşıyoruz"

Ata SELÇUK - İskender GÜNGÖR/ ALMANYA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, eylül ayının kendileri için iyi geçmediğini ancak şu anda eylül ayından daha iyi durumda olduklarını söyledi.

A Milli Takım'ın yarın Almanya ile deplasmanda oynayacağı özel maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Kaan Ayhan, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi kaydeden Güneş, şöyle konuştu: "Oldukça uzun süre oldu, daha da uzun sürecek gibi gözüküyor. Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz, zor bir durum. Konuşmanın zor olduğu bir yerde futbol oynamak daha da zor. Tabii ki yine de sahada olmak, birlikte olmak mutluluk verici. Bugünleri de aşacağız diye düşünüyorum. Eylül ayı bizim için iyi geçmedi. Ligler ertelendi, antrenmanlar etkilendi. Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Hedefimiz 2021 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda başarılı olmak. Bu arada Uluslar Ligi'ndeki gruptan da çıkmak istiyoruz. Rusya ve Sırbistan maçları öncesinde Almanya ile ciddi bir maç oynayacağız, sevindirici bir durum. Yüksek profilli oyuncuları olan Almanya'ya karşı oynayacağız. Rusya ve Sırbistan maçları olduğu için bazı değişiklikler yapabiliriz, yapmamız da gerekiyor. Almanya'nın aldığı sonuçlar değil, yaptığı işlere de bakarsak, ürettiğini ve disiplinli olarak yaptıklarını biliyoruz. Biz de Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz. Uzun yıllardır Almanya Futbol Federasyonu, 10 tane milli takım teknik direktörü ile çalışmış. Bizde 15-20 tane vardır. Geçmişte de teknik direktör yardımcıları, sonrasında teknik direktör oluyor. Okul gibi. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman, kendi ülkesinden insanlar, üretebiliyorlar. Biz de yeni bir hamle yapmak durumundayız. Beklentimiz Dünya Kupası'na katılmak. Bu arada sil baştan yapıp, üreten, antrenör üreten, futbolcu üreten, ürettiği isimleri Avrupa'da kullanan bir yapı kurmak istiyoruz. Almanya - Türkiye dostluğunun ebedi olmasını istiyorum, fair-play çerçevesinde bir maç olmasını istiyorum. Hava bize göre çok serin. Güzel bir maç bekliyorum.""YARIN DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK DURUMUNDAYIZ"Milli takımdaki bazı futbolcuların daha hazır olduğunu dile getiren Şenol Güneş, " Başakşehir'deki oyuncu arkadaşlarımız sezonu geç bitirdiler, kısa bir ara vermek zorunda kaldılar. Geç başladılar, ligde galibiyet de alamadılar, iyi bir hazırlık dönemi geçiremediler. Bazı oyuncular sezon başında daha hazır görünüyor. Fransa Ligi'ndekiler erken başladı, daha iyi durumdalar. Çok maç oynayarak gelen oyuncularımız var. Bazıları hiç maç yapmadan geliyor. Sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. Ben de yarın bazı değişiklikler yapmak durumundayız, Rusya maçını da düşünerek. Yarınki maçta oynayacak oyuncular da milli takım oyuncularıdır. Yarın hep beraber göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.KAAN AYHAN: ALMANYA ÇOK YÜKSEK BİR KALİTEYE SAHİPMilli futbolcu Kaan Ayhan ise, Almanya'nın çok yüksek bir kaliteye sahip olduğunu söyledi.Yarın yeni şeylerin deneneceğini belirten Kaan Ayhan, "Almanya'yı hepimiz biliyoruz. Çok yüksek bir kaliteye sahipler. Yarınki maç dostluk maçı. Yeni şeyler denenecektir. Almanya kadrosunu da daha tam bilmediğimiz için bizim için de sürpriz olacak yarınki kadro. Almanya'nın milli takımdaki ilk 20-30 ismi yüksek bir kaliteye sahip" dedi."ÇOK İYİ BİR ATMOSFERDE YAŞIYORUZ"

"Takımda hava nasıl" sorusuna yanıt veren Kaan Ayhan, "Hava her zamanki. Kardeşlerimle, ağabeylerimle çok iyi bir atmosferde yaşıyoruz. Son maçlarda istediğimiz skorlara ulaşamadık ama bunlar geride kaldı. Hocalarımız da dün analiz yaptılar, hatalarımızı gösterdiler. İnşallah yarın daha iyi bir performansla önemli Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız ve orada da başarılı olmamıza bir yardımı olur" diyerek basın toplantısını noktaladı.

Şenol Güneş, Kaan Ayhan, Almanya, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: Eylül ayına göre daha iyi durumdayız - Son Dakika Spor

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