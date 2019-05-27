Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Fransa maçını imtihan olarak görüyorum"

Şenol Güneş: "Fransa maçını imtihan olarak görüyorum"

1 saat önce

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması ANTALYA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması ANTALYA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı düzenledi. (3)
Şenol Güneş: Fransa maçını imtihan olarak görüyorum
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:50 Kaynak: AA
Belek, Antalya, A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Spor
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