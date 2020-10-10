Şenol Güneş: ""Futbol pandeminin gölgesinde oynanıyor" - Son Dakika

Şenol Güneş: ""Futbol pandeminin gölgesinde oynanıyor"

10.10.2020 20:59
Şenol Güneş:

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi Rusya karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, "Futbol pandeminin gölgesinde oynanıyor, takımları etkiliyor" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi Rusya karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, "Futbol pandeminin gölgesinde oynanıyor, takımları etkiliyor" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın deplasmanda Rusya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Rus ekibinde çıkan korona virüs vakası hakkında konuşan Güneş, "Futbol pandeminin gölgesinde oynanıyor, takımları etkiliyor. Rusya'nın kalecisi zaten oynamıyordu, sağ bek Fernandes oynamayacak, onlar için önemliydi. Söylenene göre oynamayacak. Rusya iyi takım. Oyun olarak eylül ayına göre daha iyiyiz, yarın çok daha iyi olmamız gerekiyor kazanmak için. Eldeki oyunculardan son durumlarına göre çıkabilecek en iyi 11'i sahaya çıkaracağız. Şu anda 5 değişiklik hakkımız da var. İlk 11, sonradan girecek 5 oyuncu da sonuca katkı yapabilir. Elimizde sahaya çıkıp birbiriyle uyumlu oynayabilecek 5 oyuncu çıkacaktır" dedi.

"SOSYAL MEDYAYI KALDIRACAĞIZ ARTIK"

Kaan Ayhan'ın milli takım kampından ayrıldığını sosyal medyadan açıklamasına tepki gösteren Güneş, "Kaan Ayhan kendi açıkladıysa, biz karışmayalım. Sosyal medyayı kaldıracağız artık, değiştireceğiz. Açıklanabilir de biz bekletiyorduk onu. Dönecek, kendi takımında tedaviye gidecek. Maç içinde bir sorunu oldu, oynama şansı yoktu. O yüzden kamptan çıktı" açıklamasında bulundu.

"PANDEMİ ORTADAN KALKARSA, BİRÇOK ŞEHRE GİDEBİLİRİZ"

Rövanş maçının İstanbul'da oynanacağını söyleyen Şenol Güneş, "Kasım ayındaki Rusya maçı, Galatasaray'ın stadında, İstanbul'da oynanacak. Bugünden belli stadımız. İstanbul dışındaki kentleri de düşünüyorduk ama pandemi olunca zor oldu. Taraftar olmayınca anlamı olmuyor. İstanbul'da kalıp oynamak istiyoruz. Pandemi ortadan kalkarsa, birçok şehre gidebiliriz, bütün taraftarlarla buluşmak istiyoruz. Oyuncunun önce yeteneği ve karakteri olmalı, atletik özellikler daha sonra gelir. Ben değil, biz anlayışında olunca oyuncu, başarılı olabilir. Yeter ki imkan verilsin. Ben öğretmenliği seviyordum, eğitimi seviyordum. Öğretme ve öğrenmenin insanlık tarihine büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Bugün baktığımızda, sağlıkçılara ne kadar iş düştüğünü görüyoruz. Sağlığı birinci plana, eğitimi ikinci plana koyuyoruz. Ama adalet de çok önemli. Bir mesleği olan insan da spor ve sanatla iç içe olmalı. Spor ve sanat, insanların nefes aldığı alanlardır" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi maçında yarın saat 21.45'de Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İHA)

Şenol Güneş: Futbol pandeminin gölgesinde oynanıyor

Şenol Güneş, Futbol, Milli, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: ''Futbol pandeminin gölgesinde oynanıyor' - Son Dakika Spor

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