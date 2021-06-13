Şenol Güneş futbolculara esti gürledi: Kaldırın artık şu başınızı

A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya farklı mağlup olunca karşılaşmanın ardından soyunma odasını derin bir sessizlik ve hüzün kapladı. İkinci yarıda yenilen üç gol moralleri dibe indirmişti ki bir anda Teknik Direktör Şenol Güneş'in sesi yankılandı. Tecrübeli hoca, "Bu kadar sıkmayın canınınızı. Bu bir yol kazası. Bizim için turnuva Bakü'de başlayacak. Bu havayı kabul edemem, kendinizi çabuk toparlayın" diyerek takımını ayağa kaldırmaya çalıştı ve ardından şu ifadeleri kullandı;

"HİÇBİR ŞEYİN SONU DEĞİL"

Bu soyunma odasından çıktıktan sonra İtalya maçını unutun. Roma'yı geride bırakın. Kaldırın başınızı artık. Moralinizi bozacak bir şey yok. Tabii ki turnuvaya iyi başlamak istiyorduk. Kötü oynasak da kendi kalemize attığımız gole kadar oyunda tutunmayı da başardık. Planlarımız iyi işliyordu. Ancak golden sonra dağıldık. Ama şunu unutmayın. Bu yenilgi hiçbir şeyin sonu değil. Galler ve İsviçre maçlarına odaklanın.

"BÖYLE SONUÇLAR OLABİLİR"

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de maç sonrası soyunma odasına giderek ay-yıldızlı futbolculara moral verdi. Özdemir, İtalya'nın son dönemde aldığı başarılı sonuçlara dikkat çekti, "Çok güçlü bir rakiple oynadınız. Böyle sonuçlar her zaman olabilir. Galler ve İsviçre önünde bugünkü skoru telafi edeceğinize inancım tam" dedi.

"BİZE YAKIŞMADI"

Ay-Yıldızlı oyuncular, "Bizim için sürpriz olan, İtalyanlar'ın böylesine iyi oynaması değil, bizim bu kadar kötü oynamamızdı. Yenilmek bu oyunda var ama böylesine kötü futbol yakışmadı" dediler. (Skorer)