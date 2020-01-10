Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti - Son Dakika

Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti

7 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'ın kampına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ziyarette bulundu.

Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'ın kampına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ziyarette bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Şenol Güneş, sarı-kırmızılı takıma ikinci yarıda başarılar diledi. Ziyarette Şenol Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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