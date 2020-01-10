Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Güneş, ikinci devre için başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Türkiye Federasyonu Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.