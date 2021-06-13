Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
13.06.2021 17:06
İtalya'ya 3-0 mağlup olarak EURO 2020'ye kötü bir başlangıç yapan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş faturayı 4 futbolcuya kesti. Tecrübeli hocanın, 16 Haziran Çarşamba günü oynananacak Galler maçında Merih, Yusuf, Kenan ve Okay'ı yedek kulübesine çekecek. Bu isimlerin yerine ilk 11'de Ozan Kabak, İrfan Can, Cengiz ve Kaan Ayhan yer alacak.
EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye'nin ortaya koyduğu oyun hayal kırıklığı yaratmıştı. Duruma müdahale edecek teknik direktörümüz Şenol Güneş'in çarşamba günü oynanacak Galler maçında ilk 11'de 4 değişikliğe gitmesi bekleniyor
SİSTEM DEĞİŞİYOR
Fanatik'in haberine göre; mutlak kazanmak parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor. Güneş, Roma'da oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren ve çok motive durumda olan Cengiz'den, Bakü'de maksimum performans alacağını düşünüyor. Hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak. Cengiz sola geçerken, Hakan Çalhanoğlu asıl istediği yerde, Burak Yılmaz'ın arkasında sahne alacak. Stoperde Merih'in yerine Ozan Kabak'ın, orta alanda Okay'ın değil bu kez Kaan Ayhan'ın tercih edileceği öngörülüyor.
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