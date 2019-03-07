Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı (7)

Şenol Güneş, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı (7)

1 saat önce

- Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

- Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Şenol Güneş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş'le İlgili Açıklamalarda Bulundu Şenol Güneş, Sezon Sonunda Beşiktaş'tan Ayrılacak

Aziz Yıldırım'a Para Cezası Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:51:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı (7)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]