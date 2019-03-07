Şenol Güneş, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı (7)
1 saat önce
- Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
- Beşiktaş
teknik direktörü Şenol Güneş
'in açıklamaları Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:46 Kaynak: AA
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