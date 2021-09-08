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Şenol Güneş: Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor. Bu düzende bir yanlışlık var - Son Dakika

Şenol Güneş: Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor. Bu düzende bir yanlışlık var

08.09.2021 01:34
Şenol Güneş: Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor. Bu düzende bir yanlışlık var, System.String[]

"Şeytani bir düzen var. Ben buna alet oldum""Oyuncularımın gayretinden şüphem yok. Yine başaracaklardır""Tek sorumlu benim""Bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim""Ebedi burada değiliz"Ali DANAŞ / AMSTERDAM (Hollanda), - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş,...

"Şeytani bir düzen var. Ben buna alet oldum"

"Oyuncularımın gayretinden şüphem yok. Yine başaracaklardır"

"Tek sorumlu benim""Bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim""Ebedi burada değiliz"

Ali DANAŞ/ AMSTERDAM (Hollanda), - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Maaşımla alakalı neden bir senedir bir saldırı altında olduğumu anlamıyorum. Bana gelmem için yalvaranlar, maçlar kötü gidince 'git' deniliyorsa, o zaman bu düzende bir yanlışlık var. Gelirken sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum" dedi.2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında A Milli Takım, Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak lider olduğu puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Maçtan önce farklı beklentilerimiz vardı. Kazanmak ya da berabere kalarak yarışta olmak istiyorduk. Oyunun tamamına baktığımızda sayımızın 10 kişi olduğu fark etmez, rakibimiz kazanmayı hak etti. Birinciliği kaybettik ve avantaj Hollanda'ya geçti. Kalan 4 maçı da kazanarak, birincilik biraz zor ama ikinciliği zorlayacağız. Bugün olağanüstü bir dağınıklık oldu. Her maça çıkarken bir umudumuz olduğunu düşünüyorduk. Geçen süre içerisinde Letonya ve Karadağ maçıyla 15-16 puan olmamız gerekirken, 11 puanda kaldık. Bu bizim için başarısızlık. Oyuncularımın gayretinden şüphem yok. Yine başaracaklardır. Bundan sonraki maçları da kazanıp başarabilirler. Halkımızın beklentisi vardı. Onlara karşı kendimizi mahcup hissediyoruz. Yönetime ve bana bağıranlar oldu. Yönetimin bu durumda hiç ilgisi yok. Tek sorumlu benim. Seçimleri yapan benim. Başarısızlık da benimdir" diye konuştu."ŞEYTANİ BİR DÜZEN VAR. BEN BUNA ALET OLDUM"Tribünden yükselen istifa seslerini de değerlendiren Güneş, "Başarıyı yakalayamadık. Bundan sonraki alacağım karar şu anda alacağım bir karar değil. Bunu size daha sonra açıklarım. Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Artık şeytani bir düzen var. Ben buna alet oldum. Seçimlerim, oynattığımız oyun, düzen bunların hepsi eksik olarak gözükebilir. Oyuncu da görev alıyor, yapıyor. Yönetim de bize görev veriyor. Her türlü desteği veriyor. Ben de bu desteği yerine getiremiyorsam hatalıyımdır. Özellikle Hollanda ve Norveç galibiyetlerinden sonra bu puan kayıplarına söylenecek bir şey yok. Kendimizi avutamayız" ifadelerini kullandı."GELMEM İÇİN BANA YALVARANLAR, ŞİMDİ GİT DİYOR" Türkiye'deki futbol kültürü ve eleştiriler hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Kültürü anlatmayı çalışıyorum. Geldiğimden beri maaşım neden konuşuluyor, bunu anlamış değilim. Bu böyle giderse Türk futbolundan bir şey olmayacağını söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de bir düzen var. Bugün bana yapılan yarın benim yerime gelene de yapılırsa yanlış yapılır. Baskıyı kendimiz oluşturuyoruz. Futbol kültürü eğitimle olur. Bir maç kazandık mükemmel olduk. Bir maç kaybettik farklı oldu. Bu kültürün doğru olmadığını söylüyorum. Bugün başarısızlık teknik adam olarak benim. Türkiye'de alabildiğim en iyi oyuncuları almaya çalışıyorum. Seçimleri iyi yapsaydım, maç kazanırdık. Şu anki görünen tablodan mutlu değilim. İnsan hayalleri için yaşar, hayallerine kavuşmak için yaşar. Ülke futbolunun gelişmesini isteyen bir kişiyim. Dünya Kupası'na yine de katılacağımızı düşünüyorum. Sakin kafayla düşünülüp karar verilmesinden yanayım. Maaşımla alakalı neden bir senedir bir saldırı altında olduğumu anlamıyorum. Cevap vermek istemedim. Bana gelmem için yalvaranlar, maçlar kötü gidince git deniliyorsa, o zaman bu düzende bir yanlışlık var. Gelirken sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum" açıklamasında bulundu."EBEDİ BURADA DEĞİLİZ"

Güneş, toplantıda ifade ettiği "Türkiye'de şeytani bir düzen var" cümlesinin tekrar hatırlatılması üzerine, "Bir senedir maaşımla alakalı konuşuluyor. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup, sonuca göre bunu düzenlemek doğru değil. Bunun kampanyasını yapıp hiçbir şey olmuyormuş gibi davrananları doğru bulmam. Bizim gidişimizle beraber bu işlerin daha iyi olmasını istiyoruz. Ebedi burada değiliz zaten" diyerek sözlerini tamamladı.

Milli Takım Teknik Direktörü, Milli Takım, Şenol Güneş, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor. Bu düzende bir yanlışlık var - Son Dakika Spor


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