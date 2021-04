SPOR Şenol Güneş: Genç bir milli takımız ve bu takım 2030 Dünya Kupası'nda da olacaktır (1)

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası hedefinden Avrupa Şampiyonası'na, yeni sezon planlamasından milli takım kadrosuna kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE İYİ BAŞLADIK, EYLÜL AYI MAÇLARI DA AVANTAJ SAĞLAR"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı 3 maç sonunda 7 toplamasını değerlendiren Güneş, "Başlangıç olarak iyi. Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız 10 maçın 3'ünü yaptık. İki güçlü rakibimizle de oynadık. 7 puan olarak lider olmamız başlangıç için iyi. Hem moral, hem de güven açısından mesafe aldık. İki güçlü takıma karşı kazanıp daha zayıf görünen bir rakibe karşı puan kaybetmek bizi de, Türk futbolseverleri de üzdü. Futbolun içinde var. Paket olarak bakıyoruz. Mart ayı bizim için iyi geçti. Lider başladık ve inşallah maçlar bitiğinde de lider oluruz. Eylül ayındaki performansımız, 3 maçta alacağımız puanlar bize yeni bir avantaj sağlayabilir. Karadağ ve Cebelitarık ile sahamızda, Hollanda ile deplasmanda karşılaşacağız. Eylül ayında alacağımız 7 ya da 9 puan avantajımızı devam ettirir" diye konuştu.

"YENİ SEZON İÇİN DÜŞÜNÜLEN TARİH AĞUSTOS BAŞI YA DA ORTASI"

Süper Lig'de gelecek yıl sezonun Ağustos ayında başlatılması ile ilgili bir fikrinin olduğunu söyleyen Güneş, "Alınan her kararda herkesin fikrinin alınmasından yanayım. Geçen sezon olağanüstü bir durum vardı. Liglerde ara verme şansı kalmadı. Daha önce 2-3 aylık bir ara verme durumu olmuştu. Sonrasında ligler başladı. Aradaki boşluğu kulüp yöneticileri transfer için ligin başlama tarihinin geç yapılmasını istediler. Ligin geç başlaması için Kulüpler Birliği'nden bir baskı geldi. Beni de birçok antrenörün de görüşü Ağustos ayının ortaları ya da sonlarına doğru başlamasıydı. Öyle olsaydı milli maçlara kadar 2-3 maç daha yapılabilirdi. Bu sıkışma olmayacaktı. Bunun etkilerini sadece milli takım değil kulüpler de yaşadı. Takımlar Avrupa kupalarına kaldıktan sonra patır patır döküldü. Bir sebebin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu sezon daha erken başlayacak ve iki tarih var. Ağustos'un başı ya da ortası. En geç Ağustos ortasında başlamasını istiyorum. Kendi adıma fikrim bu. Kulüpler Birliği'nin görüşleri alınacak, hatta antrenörler ve futbolcuların da görüşleri alınmalı. Bu istişarelerden sonra son kararı da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vermeli. Geçen sezon alınan karar çok sağlıklı bir karar değildi" şeklinde konuştu.

"ŞU AN OYUNCULARIN PERFORMANSI İYİ VE HAZIRLAR"

EURO 2021'in bir yıl ertelenmesini de değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Her şeyin zamanında olmasında yarar var. Geçen sene kasım ayında Andorra maçını oynadık. Kasım ve Aralık ayında organizasyon için hazırlık yaptık. Analizlerimi yapmıştık ve Şubat ayında tüm işlerimiz bitmişti. Mart ayında pandemi başlayınca bütün hazırlıkları çöpe atmış olduk. Kamp yerlerimiz Almanya, İtalya ve Azerbaycan'da belliydi, onu gözden geçirdik. Hazırlıklarımız bitti. Oyuncular bir başarı yakalamıştı ve sıcağı sıcağına neler yapabileceğimiz görecektik. Avrupa Şampiyonası'nı pas geçtik, Uluslar Ligi önümüze çıktı. Avrupa Şampiyonası'nın yerini alamaz ama biz daha iyi netice almalıydık. Kötü bir oyun ve kötü bir sonuç elde ettik. Dersler çıkardık. 2021 sezonuna Mart ayı ile birlikte başladık ve oyuncuların şu an hazır olduğunu düşünüyorum. Etkililer ve başarılı oldular. Liglerin sonu geliyor ama sakatlıklar ve performans düşüklükleri olabiliyor. İdeal karomuz belli ama eksik mevkilere ve performansı düşük oyuncular yerine isimler düşünüyoruz. Sonrasında 11 Haziran'daki şampiyonaya katılacağız. Liglerin bitimiyle Antalya'da bir kamp geçireceğiz. Almanya'da bir kamp dönemi olacak. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da İtalya ile oynayarak Azerbaycan'a geçeceğiz. Şampiyonaya 2 ay var ama şu an performanslarına bakıldığında oyuncuların iyi olduğunu düşünüyorum. Lig bittiğinde onun zihinsel ve fiziksel yorgunluğu olacak ve bunu gidermeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"DÜNYA KUPASI'NI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almayı çok önemsediklerini söyleyen Güneş, "Dünya Kupası bize uzak bir hayal oldu. 1954 yılında gitmişiz ve 48 yıl gidilmemiş, misafir olarak gidilmiş, izlemeye gidilmiş, Uzakdoğu'da düzenlenen şampiyonada bunu hayata geçirdik. Güzel bir olaydı. Teknik ekibi, oyuncusu, yöneticisi medyası taraftarı, hakemi hepsi oradaydı. Bu kadromuzla şansımızın olacağını düşünüyoruz. Katılmayı da çok istiyoruz. Benim için Dünya Kupası ikinci olacak ama oyuncular için ilk olacak. Gelecekte en büyük miras olacağını düşünüyorum. Sonrasında yaparlarsa ilki gibi olmaz ve ilkinin değerini bilmek lazım. Katar öncesi gruptan çıkmalarını bekliyorum. Çok aralıklı olan işleri sevmiyorum. Başarısız sonuçlar alsak bile sürekli orada olarak adımızı duyursak, ülkemizi tanıtabilsek bizim için de gurur verici olacak. Dünya Kupası'nı çok önemsiyorum. Avrupa Şampiyonası da 2'nci büyük bir turnuva olacak. İki büyük turnuvaya katılmış olacağız. Oyuncu grubunun yaşı genç. 2026 kadrosunda da bu oyuncular olacaktır ve belki de 2030'da da olacaklar. Tecrübe kazanarak o turnuvalarda da daha iyi olacaklardır. 5-10 yıllık dönemi iyi geçirebileceğimizi düşünüyorum. Saha sonuçları önemli ve güvene katkı yapacağını düşünüyorum. Bu nedenle destek de gerekiyor" diye konuştu.

"SERDAR DURSUN'U TAKİP EDİYORUZ. ADEM BÜYÜK, HALİL DERVİŞOĞLU VE GÜVEN YALÇIN GİBİ İSİMLER VAR"

Her Türk futbolcunun milli takımda yer alabileceğini dile getiren Güneş, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her futbolcu yetenekliyse ve ihtiyacımız varsa kadroya alabiliriz. Almanya'da Darmstadt'ta oynayan Serdar Dursun takip ettiğimiz bir oyuncu. Ali Akman'daki sorun da takımda oynaması gerekiyordu. Yetenekli oyuncu ama oynamıyor, nasıl yola çıkacağım? Oynayan hazır bir oyuncu olsa düşünülebilirdi ama şu an soru işareti. İlerde inşallah milli takımla başarılı olur. Ercan Kara'da sıkıntımız vardı. Avusturya Milli Takımı bir hazırlık maçında onu kullandı. Belki düşünecektik ama pandemide izleme şansımız olmadı ve ilişki kurma bakımından sıkıntı yaşattı. Yurt dışında da yurt içinde de bu tarz oyuncular var. Cenk bizim için büyük kayıp. Cenk oynasa da oynamasa da varlığıyla takıma büyük katkı yapan bir arkadaşımız. İnşallah en kısa sürede iyileşir. Son iki maçta Cenk yoktu, Burak oynadı ve çok da iyi oynadı. Kenan ve Enes de diğer oyuncular. Ümit Milli Takım'da Halil Dervişoğlu var, Güven Yalçın var. Ligde de gol sıralamasına bakarsak Adem Büyük var" şeklinde konuştu.

"İYİ KALECİLERİMİZ VAR"

Milli takıma seçilen isimlere dışardan kulüpçülük yapılarak eleştiri yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Güneş, "Bizde kulüp diye bir şey yok. Oyuncular milli takıma geldiğinde kulüp diye bir şey olmuyor ama dışarda kulüpçülük yapılıyor. Milli takımda oyuncusunu görmek, istemek güzel. Kendi oyuncusu olduğu için oynamasını istemesi kötü. Birisi bir şey dediği için değil, oyuncular hak ettiği için burada. Burada önemli olan oyuncuların etkilenmemesi. 3 kaleci alıyoruz, alınmayan kaleci kötü kaleci mi? O da iyi kaleci. Alınmadığı zaman oynayanı kötülemek bize saygısızlık. Milli takımı temsil ediyor. Uğurcan da Altay da iyi kaleci ama Mert de iyi kaleci. Daha yeni başladılar. Elimizdeki kaleciler iyi kaleciler. Uğurcan, Mert, Altay ve Gökhan var. Berke, Utku, Ersin, Doğan ve İrfan Can var. Çok kaleci var. Sinan hala Belçika'da oynuyor. Bu isimlerden bazıları gelecek" dedi.

"SOL BEK İÇİN RIDVAN VE UĞUR ÇİFTÇİ GELEBİLİR"

Tecrübeli teknik adam, "Eksik olan mevkilerimizi tamamlamak istiyoruz, o nedenle üretimden bahsediyoruz. Sırbistan ile oynadığımız maçta stoperde Mahmut ve Okay'ı oynatmak durumunda kaldık. Takımda 4 stoper varken 1 stoperimiz kalmadı. Sol bekte Hasan Ali var, Umut ve Caner var. Rıdvan gelebilir, Uğur Çiftçi gelebilir. Sakıb'ı çok beğeniyordum ama bir sakatlık geçirdi ve dönemedi. Başka bir oyuncu çıkabilir. Ravil Tagir sol bek düşünülebilir, sol stoper oynuyor, Ümit Milli Takım'da iyi, yaşı küçük ama oynamıyor. Beklentimiz büyük Altınordu'dan geldi ama oynamıyor 1 yılını kaybetti" dedi.

"LILLE'İN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM AMA BİZİM ÇOCUKLAR OLMASAYDI BANANE LILLE'DEN"

Fransa Ligi'nde Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'i milli oyuncular oynadığı için takip ettiğini söyleyen Güneş, "Lille de diğer takımlarda olduğu gibi lig yarışını sürdürüyor ama bizim çocuklarımız orada olduğu için benim gibi Türk futbolseverler maçları takip ediyor. Heyecanla gururlanarak izliyoruz. Kim şampiyon olsun derseniz Lille derim ama bizim çocuklar olmasa Lille'den banane. İyi de oynuyorlar inşallah devam ederler" ifadelerini kullandı.

"BURAK YILMAZ BÜTÜN OYUNCULARA DERS OLARAK GÖSTERİLMELİ"

Milli takımın kaptanı Burak Yılmaz için de Şenol Güneş şunları söyledi:

"Burak'ı konuşmadan önce nereden geldiğini bilirsen nereye gideceğini bilirsin. Burak bunu öğrendi. Bir Burak, bir Arda, bir Caner, bir Gökhan Gönül, bir Mehmet Topal kolay gelmedi. Nuri Şahin çok yetenekli bir oyuncu ama neden erken bıraktı? Burak bazı dalgalanmalar ve sıkıntılar yaşadı. Burak'ın her gün öğrendiğini düşünüyorum. Bütün oyunculara ders olarak gösterilmeli. Burak geçmişinde çok dönemde bırakabilirdi, hatalar yapmadı mı, tabii ki yaptı. Tabii ki hatalar yapacağız ama bunları ikinci kez yapmayacağız. Her şeyi bir kenara koyun, futbolu, ülkenin tanıtımını, kazandığı dövizi Türkiye'ye getiriyor. Yusuf'un gidişi, Cenk'in gidişi. Rakamlara bak. Cenk 23 milyon Euro kazandır Beşiktaş'a gitti ama dönüyor yine Beşiktaş'ı seviyor."

"SERGEN'İN BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ VE MİLNE'DEN BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan da övgüyle bahseden Güneş, "Başkasına benzemeden kendi yolumu kendim çizdim ama herkesten de destek aldım. Aile, çevre, medya ve antrenörlerden bir şeyler alarak bugünlere geldim. Sergen çok başarılı, daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta çalışmış olmam, Sergen'in Şenol Güneş ya da Milne gibi olmasını gerektirmez, daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü önü açık. Bu sezon da başarılı olacak gibi görünüyor ve inşallah da olur. Tüm Türk teknik adamlar başarılı olsun. Sergen'in oyun zekası, kariyeri ve şimdi de antrenörlük durumu iyi gidiyor. Değişiyor ve gelişiyor, o da onu büyütüyor. Başarılar elde ettikçe geleceği göreceğiz. Fatih Terim, Mustafa Denizli kaç yıldır bu işin içinde. Fatih Terim 50 yıldır bu işin içinde. Sergen 2-3 sene, Okan hoca 4-5 senedir bu işin içinde. Buradan bakarak genelleme yapmak mümkün değil. Metin Türe, Özkan Sümer, Gündüz Tekin Onay benim hocamdı. Benim uluslararası başarım onlardan iyi olduğumu göstermez, onlar benden çok daha büyük işler yaptı" açıklamasında bulundu.

"ADIMIN KULÜPLERLE ANILMASINDAN DOLAYI HEDEFİMİ '2022' DİYE AÇIKLADIM"

Hedefini 2022 Dünya Kupası olarak göstermesini de değerlendiren Güneş, "Geleceğin kaygısıyla kimse yaşamasın, bugünü yaşasın. Türkiye'de birçok kulüple ismim geçiyordu, bunun önünü kesmek ve tartışmaya alet olmamak için o terimi kulandım. Milli takımdan sonra bir daha kulüp takımına dönmek istemiyorum. Yaşım itibariyle bırakabilirim, devam edebilirim. Benim ismimi bir kulüp için kullanmasınlar, doğru değil. Beklentim de yok. Milli takım antrenörünün böyle konuşmalar içinde olması doğru değil. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçirmek, Dünya Kupası'na katılmak ve iyi geçirmek. 2022'yi oynadıktan sonra mukavelem bitiyor, tabii ki kalmak isterim ve milli takım en iyi yerdir. Yarışmacı bir takımın yanında ekipler de kurarak, daha da üst seviyede bir Türk futbolu görmek istiyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIMDAN KİM PRİM ALDI DİYORSA PRİMİ O ALMIŞTIR YA DA EKSİK ALMIŞ Kİ KONUŞUYOR"

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanan 3 maçtan sonra milli takımın prim aldı haberleri için de Güneş, "Son milli maçtan sonra prim aldığımızı söylediler, almadığımı söyledim. Dışardan ligimize gelen oyuncuların ne kadar ülke ekonomisine zarar verdiğini konuşsunlar. Futbol konuşmayan adamlar bunları konuşur. Futbol izliyorsun, keyfine bak. Futbol değil de para konuşuyorsan bir şey bekliyorsun demektir. Belki de alıyordur. Bizim bildiğimiz bir şey yok. Ben almadığıma göre prim konusu konuşan aldı herhalde ya da eksik prim almışlar. Bu yaşta bu fuzuli konuları konuşmamak için futbolu bırakacağım" diye konuştu.

"İTALYA MAÇINI AYRI BİR YERE KOYUYORUM"

Avrupa Şampiyonası'nda ilk maç olan İtalya mücadelesinin de önemine değinen Güneş, "İtalya maçını ayrı bir yere koyuyorum. Diğer iki maç farklı. Belki çok iyi oynayacağız ve kaybedeceğiz, belki de kötü oynayıp kazanacağız ya da kaybedeceğiz. İtalya ile oynadığımız maçla gücümüzü göstermek istiyoruz. Kazansak da kaybetsek de ilk maçta gücümüzü görmek istiyorum. İtalya'ya kaybedebilirsin ama dünyanın sonu değil, diğer iki maçı ise kazanmalıyız. İtalya'ya kaybedersek bile iyi oynamak önemli. Genç oyunculara sahibiz ve bu tarz oyunlarla güvenimiz artacak. Hollanda ve Norveç maçları o nedenle önemliydi. İtalya da genç ve başarılı bir takım ve iyi bir oyunları var" dedi.