Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Görevimin Başındayım"

Şenol Güneş: "Görevimin Başındayım"

5 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş:
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyunun ve skorun kendileri adına olumsuz olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Takımının performansından memnun değilim. İlk devredeki maçlara baktığımız zaman, topladığımız puanlar bizim için eksik puanlar. Kayıp hanesi bu kadar  olmaması gerek. Bugün rakibimiz yaptığı atakları iyi sonuçlandırdı. Biz ise sonuçlandırmadık ve çok basit goller yedik. İkinci yarı daha dikkatliydik. Golü bulduk hatta ikiyi de bulabilirdik. Ama oyun ve skor bizi tatmin etmedi" dedi. 

"TESLİM OLMAYAN TAKIM OLMALIYIZ"

İlk yarının sonunda yer aldıkları konumun iyi olmadığını belirten Güneş şöyle konuştu: "Bize yakışmadı. İkinci yarının ne olacağını ilk devreden alınan sonuçlara göre bakmak lazım. Aldığımız puan bize yakışmayan bir durum. Bunun sebeplerini konuşacağız. Anormal hatalar yaptık bugün top bizdeyken rakibe verip basit gol yiyoruz. Sahada daha iyi oynamamız gerekiyordu. Oyun olarak üst seviyeye çıkan oyuncumuz sahada yoktu. Bu kadar rahat gelen bir rakibe karşı yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Bugün eksiklere rağmen sahaya çıkan oyun yüzde 100'nü vermesi gerekirdi. Bu durum yoktu. Rakiplerin şampiyonluk iddiası varsa Beşiktaş'ın da şampiyonluk iddiası vardır. Ama teslim olmayan takım olmalıyız. Burada ilk yarının değerlendirmesini yapmıyoruz. Maçı konuşuyoruz. Paramı almadım, az aldım, az çalıştım gibi bahanelere sığınılmamalı. Kulübün sorunları ilgili kişiler konuşur. Bu durum takımı etkilemez mi etkiler. Şu an oyuncuların para konusunun konuşmama doğru olmaz. Şu gerçek; oyuncularımın performansı azdı, verimsizlerdi. Burada benim de sorumluluğum var. Sorumlu olan benim. Takımı yöneten benim. Elimdeki kadroya göre oynatıyoruz takımı."

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

"İstifa edecek misiniz" sorusuna Güneş, "Ligin ne olacağını bilmiyorum. Ben görevimin başındayım. Daha sonra lig değerlendirilir konuşulur. Ben görevimin başındayım bu konuları siz daha iyi biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Şenol Güneş ayrıca adı Beşiktaş ile anılan Şener Özbayraklı ile Ozan Tufan ve takımdan ayrılması gündemde olan Vagner Love için şu yorumu yaptı: "Şener ve Ozan Fenerbahçe'nin oyuncusu. Şu an konuşmak doğru olmaz. Bunlar zamansız konuşulmaz. Daha tarih gelmemiş böyle konuşmak şık olmaz. Bizim bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Belli mevkilere oyuncu alacağız ama eldeki oyuncuların da gitmesi gerecek. Verim olarak tabi iyi ve kötü oyuncular vardır. Sezon başında Love ile ilgili bir transfer gelişmesi vardı. Olmadı. Yine gündemde böyle bir konu var. Karar yönetimindir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şenol Güneş'in açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:31 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Beşiktaş, Şenol Güneş, Spor
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