Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" -1- - Son Dakika

Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" -1-

- Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Macar kadrosunda iyi oyuncular var" UEFA Uluslar B Ligi 3.

- Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Macar kadrosunda iyi oyuncular var"

SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak, "Hakan marka değeri büyük. Pandemi sonrası kendini daha iyi buldu" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, yarın oynayacakları Macaristan maçı ile ilgili de Macaristan'ın kadrosunda iyi oyuncular olduğunu dile getirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Umut Meraş ile maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, maçta genç oyunculara görev vereceğini ifade ederek, "Bazı genç arkadaşlara görev vereceğim. Yeni gelen arkadaşları oynatacağım. Kısa süre içinde eldeki oyuncuların durumlarını değerlendirerek, geçmiş oyuncularımızla birlikte oynatmayı deneyeceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz ama oyuncularımızı da görmek istiyoruz. 20 yıl önce Moldova maçıyla başlamıştım. 20 yıl sonra yine buradayız. 20 yaşında olan arkadaşlarımız da var. Son kararımızı yarın vereceğiz" şeklinde konuştu.

" Rıza Çalımbay'ı severim, sayarım"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın kadro eleştirisine yanıt veren Güneş, "Rıza Çalımbay'ı severim, sayarım. Kardeşim olarak görürüm. Görüşleri tabii ki olacaktır. Kamp döneminde görüşemedik ama lig döneminde görüştük. Ligler oynanmasın demişti. Pandemiden etkilendiklerini düşünüyorum. Yarışta iddialı bir takımdı ama geriye düştüler. Bu eleştiriyi yapacak. Ben katılmıyorum bu eleştiriye tabii ki ama eleştiri olacak. Sivasspor elde ettiği başarıyla bize iyi bir takım olduğunu gösterdi. Eldeki imkanlarla iyi işler yaptılar. Biz de maçı buraya aldık. Sivas'ın karşısına takım çıkarmak istedik ama pandemi sebebiyle seyircisiz oynayacağız. Oyuncular olarak 5 ismi düşünüyordum. Mert Hakan, Emre Kılınç, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan vardı düşündüklerimiz. Mert Hakan ve Emre Kılınç transfer oldu. Onları kadroya aldık. Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru olmaz. Daha oyuncu alabilir miydik alabilirdik ama tercihlerimiz bunlar oldu. Her oyuncuyu değerlendiriyoruz. Bize oyuncu göstersinler. Biz bunu isteriz ve değerlendiririz" diye konuştu.

"Macar kadrosunda iyi oyuncular var"

'Macaristan'da eksikler var. Türkiye'de de eksik oyuncu var mı?' şeklinde yöneltilen soruya Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:

"Milli Takım'da eksiklik var diye görmüyorum. Macaristan'da 10 eksik varmış. Bizim de alamadıklarımız oldu. Evrakları yetişmeyenler oldu. Bizim de yeni oynatacağımız oyuncular olacak. Bizim lig başlamadı. Macar ligi başladı. 3 haftayı geçtiler. Ellerinde iyi oyuncular var. Ferencvaros'tan oyuncular var. Celtic'i elediler. Macar kadrosunda iyi oyuncular var. Maça çıktığımızda form durumları ne olacak bunları göreceğiz. Olmayan oyuncuları eksik olarak görmemek lazım. Biz maçı kazanmak istiyoruz. Macaristan'ın geçmişine bakınca bir futbol ekolü. Finaller, yarı finaller oynadılar. 9 kez Dünya Kupasına katıldılar. 6 keza Avrupa şampiyonasına katıldılar. Son yıllarda değişikliklere uğradılar. Bizimle oynadıkları 14 maçta 8 galibiyet 4 mağlubiyet aldılar. Genele bakarsak bizden üstünler. Her şey geride kaldı tabii ki. Biz de kendimize güveniyoruz. Dikkatli olmamız gereken bir rakip. İyi bir rakibe karşı oynayacağız."

"Hakan'ın marka değeri büyük"

Deneyimli teknik direktör, Hakan Çalhanoğlu'nun yükselen performansı ile ilgili sorulan soruya ise, "Hakan marka değeri büyük olan Milan'da oynuyor. Yetenekleri belli. Bizim için önemli bir oyuncu. Kaptanlarımızdan da bir tanesi. Tecrübesi ve oyunuyla takıma katkı yapıyor. Bizim bütün oyuncularımız değerli ve önemli. Hepsi bütünün parçası. Her parça görevini yaptığında bütün iyi hareket ediyor. Hakan oynadığı zaman da oynamadığı zaman da görevini iyi yapan bir arkadaşımız. Pandemi sonrası kendini daha iyi buldu. Mevki olarak hücuma dönük orta sahada daha iyi oluyor. Zaman zaman sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Topu iyi kullanan, iyi vurabilen. Gol atan, attıran bir oyuncu. Hakan'a da bütün oyunculara da başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

"En büyük rakibimiz korona virüs"

Şenol Güneş, korona virüs salgınını el birliği ile yenmek gerektiğini ifade ederek, "Görünmeyen ama en büyük rakibimiz Koronavirüs. Bütün dünya ülkeleri için geçerli bu. Bütün ülkeler el birliğiyle virüsü yenmemiz gerek. Bir kişini veya bir ülkenin virüsü yenmesi önemli değil. Maskemizi takalım, mesafeye dikkat edelim, hijyenimize dikkat edelim. Temizlik imandan gelir. Birbirimize destek olarak bunu yeneceğimize inanıyorum ama dünya bu görünmeyen rakibe karşı iyi oynamalı" açıklamasını yaptı.

Umut Meraş: "İyi çalıştık, her şey yolunda"

Milli futbolcu Umut Meraş ise, "Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi sürecindeki insanlarımıza da sağlık diliyorum. Uzun süre ayrı kaldık ama 3 gündür kamptayız. İyi çalıştık. Her şey yolunda" diye konuştu.

Şenol Güneş: Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu -1-

Hakan Çalhanoğlu, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu' -1- - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu Manchester United, Ajax'tan Donny van de Beek'i transfer etti Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü Palamudun fiyatı bir günde 12 TL'den 8 TL'ye düşünce balıkçı tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi
İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi         
15:27
Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü         
15:11
Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım         
14:11
16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü         
13:54
Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
13:51
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı         
12:55
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan lüks yat Marmaris'e demir attı Haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan lüks yat Marmaris'e demir attı         
12:47
Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık         
12:33
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı         
11:13
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
Demet Akalın, kızının eğitimi için özel öğretmen tuttu Demet Akalın, kızının eğitimi için özel öğretmen tuttu         
10:36
300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı         
10:28
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi         
10:13
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti         
09:50
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi         
09:08
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Türkiye kökenli iki sanığın da yargılandığı Charlie Hebdo davası bugün başlıyor Türkiye kökenli iki sanığın da yargılandığı Charlie Hebdo davası bugün başlıyor         
04:22
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 03:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" -1- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei