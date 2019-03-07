Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: Hayallerim Var, Kazanma Hırsıyla Yaşayan Bir İnsanım (3)

Şenol Güneş: Hayallerim Var, Kazanma Hırsıyla Yaşayan Bir İnsanım (3)

1 saat önce

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündemle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş: Hayallerim Var, Kazanma Hırsıyla Yaşayan Bir İnsanım (3), System.String[]
Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA

 

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündemle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli çalıştırıcının öne çıkan bazı sözleri şöyle;

Mayıs'ı görmek istemeyenler var, inşallah onlar daha çok mayıs görürler

Beşiktaş'a olan sevgim, aynı sıcaklığıyla kalacak

Bugüne kadar hem taraftarlara, hem yönetime, hem de sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm

Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum

Beşiktaş'ta yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Değişim süreçleri sancılı olur. Başkanla bir kavgamız olamaz.

Ayrılmak isteği benim öncelikli tercihim değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Büyük başarılar için görev yapmaya çalıştım. Bazen istemesek de ayrılmak kaçınılmaz hale geliyor.

Üç yıldır gitmemiz için takım içinde öyle büyük sorunlar olduğunu söylediler ki. Ben bahçenin iyi olmasını istiyorum. Ayrık otlarının ayrılmasını istiyorum

Fenerbahçe düşmanı değilim. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ersun Yanal'la görüştüm, Ali Koç ile de görüşeceğim.

Görevim bitinceye kadar başkana ve yönetimdeki birine saygısızlığım olmayacak ama aynı fikirde olmadığım, saygı duymadığım bazı isimler var. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin

Benim alacaklarım çok var. Maddi, manevi çok var. Manevi alacaklarıma kimsenin serveti yetmez. Ben Beşiktaş taraftarını yanıma almışım, onlara oynuyormuşum. Ben taraftarı kandırarak mı buraya geldim? Bugünlere öyle gelmedim

Hayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanım

Futbolcuların ödemeleri günü gününe yapılmazsa başarı beklemeyin

-Mart'taki 2 milli maçta, Milli Takım'ın teknik kadrosuyla çalışacağım

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:08 Kaynak: DHA

Spor
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