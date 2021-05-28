Şenol Güneş: "Hem kazanmak güzel hem de galibiyet sayısının fazla olması güzel"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan maçından sonra yaptığı açıklamada, "225. galibiyet çok olumlu oldu. Kazanmak önemli. Hem kazanmak güzel hem de galibiyet sayısının fazla olması güzel" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kampta daha fazla zaman geçiren oyuncuları oynatmaya çalıştığını belirten Güneş, "Bazı mevkilerden iki üç gün önce gelenleri katarak oynattık. Burada takımda hem az oynayan hem de ilk defa çağırdığımız arkadaşları görmek istedik. Oyun sistemi olarak da kısmen değişiklik yaptık. Bu hazırlık maçının amacı zaten buydu. Kadroyu yaparken bu maç ve Gine maçları bizim için önemli. Antrenmanlar önemli, buradan bir kadro yapacağız. Rakibimiz de iyi kapanıp çıkabilen bir takımdı. Bugün de bizi zorladı, öne de geçtiler. Daha sonra golleri bulduk. Atabilirdik, yiyebilirdik. Eksiklerimiz ve hatalarımız var, doğrularımız da var. Genel değerlendirme olarak bakarsak olumlu buluyorum. Kardeş bir takımla dostluk maçı yaptık. Sadece sakatlık olarak kaleci Altay ve Halil Akbunar'ın var. O da çok ciddi görünmüyor. Halil'in belki yarın bakmak lazım. Önemli olan bu tip maçları sakatlık geçirmeden oyuncuların genel durumunu görmek, düşüncelerimizi aktarmak çünkü kampın daha ilk dönemi. Yarı tatil, yarı kamp dönemi geçiriyoruz. Bulunduğumuz koşullar motivasyonu, bu tip rakiplere karşı hazır olmayı engelliyor. Oynayacağımız rakipler İtalya, Galler ve İsviçre maçları daha zorlu olacaktır. O zamana kadar daha zamanımız var. Asıl kamp dönemi kadronun açıklandığı 1 Haziran'dan sonra 2 Haziran'da Almanya'da başlayacak. Bu kampta İtalya, Galler ve İsviçre ile ilgili değerlendirme yapacağım. Oyuncularımızla bir daha paylaşacağız. Almanya'da İtalya'ya hazırlanacağız ondan sonra Bakü'de de Galler'e ve İsviçre'ye hazırlanacağız. Başlangıç olarak olumlu buluyorum. 224 galibiyet 224 mağlubiyeti olan Türkiye'nin 225. galibiyeti hayırlı olsun. Letonya maçında bunu kaçırmıştık. Hazırlık maçı da olsa dost kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'a karşı aldık. Hatırası daha büyük olur diye düşünüyorum" dedi.

"Kazanmak güzel ama tabi eleştiri yaparak"

Bir basın mensubunun 225. galibiyetin nasıl bir etki oluşturduğu yönündeki sorusuna cevap veren deneyimli teknik adam, "225. galibiyet çok olumlu oldu. Kazanmak önemli. Hem kazanmak güzel hem de galibiyet sayısının fazla olması güzel. Ben genellikle hazırlık maçlarını güçlü takımlarla yapıp çok değişiklik yapıp kaybettiğim çok maçlar oldu benim dönemde. Onlar da olsaydı belki daha erken de yakalayabilirdik. Ama bugün kazanmayı istedim çünkü Letonya maçında bunu kaybetmiştik. Onun heyecanı da vardı. Bir de genç arkadaşlarımızın ilk maçlarında kazanmış olarak buradan çıkması tartışılabilir, geliştirilebilir. Heyecanları vardı çünkü. İleride onlar için de iyi bir hatıra olur. Kazanmak güzel ama tabi eleştiri yaparak, kazandığımızda eksiğimizi görerek çıktığımız maç. Olumlu oldu" diye cevap verdi.

"Aslında sistem sıkıntımız olmaz"

3'lü savunmayla başlayıp daha sonra 4'lü savunmaya dönmesi ve 3'lü savunmadan memnun kalıp kalmadığıyla ilgili de konuşan Güneş, "Çok şeyi daha da yapmak zor oluyor. Kampa gelen oyuncularla hazırlanmak, eksik geliyor tabi bunlar normal. İdeal bir 11'iniz yok. Hem sistemi bir görelim, anlatalım en azından oynayacağımız zaman ne yapacağımızı bilsinler. Bunun karşılığını almak kolay da bazen erken yakalarsınız bazen çok uzun süre çalışmanız gerekir. Bunu denedik. O konuda sıkıntı çok. Aslında sistem sıkıntımız olmaz. Sıkıntımız şu, bugün oyunda pas yüzdemiz, dikkatimiz, bireysel hatalarımız, top kullanırken top kayıplarımız, yavaş oynamamız, bunlar sıkıntılarımızdı. Bunu hangi sistemle oynarsanız oynayın, oyuna olumsuz yansır. Ama oyuna olumsuz yansıyan durumu sistemle de karşılık buldurabilirsiniz. Tabii geride fazla kaldılar bir ara, 3 oyuncu var 3 bekin daha hücuma çıkması gereken pozisyonlar vardı. Orta sahamız farklı. Hücumdaki oyuncu formatı, hızlı iki oyuncu vardı. Santrforlar farklı olsa bile. Onları çok iyi kullandığımız söylenmez. Onun için çok doyurucu olduğunu söyleyemem düşündüğümüz oyunun. Ama bunu oynayan oyuncularımız var, orada da sıkıntılarımız olabiliyor çünkü rakibin gücüne orantılı karşı biz savunmada kalıp 5'liye dönüp, 5-4-1, 5-3-2'yi deneyebilirdik. Rakibin o kadar gelmesini beklemedik, geleceğini de düşünmedik. Ama bu oyunu ofansif nasıl oynarız dediğimizde çok başarılı olduğunu söyleyemem" ifadelerini kullandı.

"Rıdvan'ı koruma anlamında dışarı aldım"

Rıdvan'ın yerine Halil'i sol beke almasıyla ilgili performansının sorulması üzerine yanıt veren Güneş şunları söyledi:

"Rıdvan genç bir oyuncu, ilk defa milli oldu ve baya heyecanlıydı. Rıdvan'ın heyecanı oyuna yansıdı, onu tanıyorum daha rahat, daha canlı oynayacak. Hem ofansif hem de defansif pozisyonlarda dağınıklığı vardı. Gol de yiyince ileriye aldım, baktım yine olmadı, sanki rüya aleminde gibi gördüm onu. İkinci bir sıkıntı olur da kendi de bir hata yapar kaybederiz dedim. Gine maçında oynatacağım, o da bunları yaşayacak, heyecanlı. Halil, Kerem için de geçerli. Gidip gelecekler bunu yenecekler. Rıdvan'ı koruma anlamında dışarı aldım. Halil de bunu tecrübesiyle kapattı. Daha önce oynayan oyuncularımız da hataları vardı ama onlar bunu toparlayabilirler. Rıdvan yeni başlıyor, inşallah daha iyi olacak." - ANTALYA