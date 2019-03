Şenol Güneş: "Hepimiz Burada Ülkenin Birer Askeri Olacağız"

- Şenol Güneş: "Hepimiz burada ülkenin birer askeri olacağız" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Gelin birlikte çalışalım ve yarını beraber planlayalım" "Biz doğrudan yanayız, burada da en iyisini yapacağız" "Bütün turnuvalarda yer almak istiyoruz"İSTANBUL - A Milli Futbol...

- Şenol Güneş: "Hepimiz burada ülkenin birer askeri olacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Gelin birlikte çalışalım ve yarını beraber planlayalım"

"Biz doğrudan yanayız, burada da en iyisini yapacağız"

"Bütün turnuvalarda yer almak istiyoruz"



İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Herkes milli takımın başarısını istiyor. Bu sadece benim işim olmayacak, herkesin işi olacak. Biz doğrudan yanayız, burada da en iyisini yapacağız. Hepimiz burada ülkenin birer askeri olacağız" dedi. Milli takımda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Güneş, "Eğer milli takım ortak bir değerse gelin birlikte çalışalım ve yarını beraber planlayalım. Tartışmalarımızı kavga etmeden yapalım ve doğrularda buluşalım" diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak karşılaşmalar öncesi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çanakkale Şehitleri'ni anarak söze başlayan Güneş, "Vatanın bağımsızlığı için kendilerini feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizde huzurla yaşıyorsak onların sayesindedir. Milli takımımızda yeni bir dönem başlıyor. İlk hedefimiz 2020'ye katılmaktır. Eski başkanlara, Lucescu da dahil eski teknik adamlara, personellere ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün iyi bir durumda olmasak da bugünlere onlar sayesinde geldik" dedi.

"Kavga etmeden, doğrularda buluşalım"

Milli takımın başarısı için birlik ve beraberlik çağrısı yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Eğer milli takım ortak bir değerse gelin birlikte çalışalım ve yarını beraber planlayalım. Tartışmalarımızı kavga etmeden yapalım ve doğrularda buluşalım. 1954, 1996, 2000, 2002 ve 2008'de izlediklerimizin daha büyüklerini yapalım. Herkesin hayali vardır ama birlikte hayal edelim. Bu hayallerimizde hayata geçirilmesi muhtemel olanların olmasını isteyelim. Düş kuralım ama düş satmayalım. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri için buradayım. Şu anda geçici bir görevde olduğumu herkes biliyor. Her Türk insanı gibi ben de ülkem için çalıştığım için gurur duyuyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na uzaktan mı bakacağız, içinde mi olacağız? İçinde olmak, 'Neden şampiyon olmadık' düşüncesinden daha iyidir. Sevinci de hüznü de beraber yaşayalım. Ülkemizde çok değerli teknik adamlar ve oyuncular var. Bilgiye verilen değeri artıralım. Futbol dünyasının neresindeyiz ve nereye gidiyoruz. Yerimizi tespit edip yönümüzü çizelim. Çocuklarımıza ne miras bırakacağız? Bunun için sorun değil çözüm üretmek gerekir. Yeni bir heyecan ve hayalle yola çıkıyoruz. Herkesin gurur duyacağı bir milli takım olması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ayrımcılığı kesinlikle istemiyorum. Kriz değil, başarı için buradayız. Ülkemizde insanlar mutlu ve umutlu olmak istiyoruz. Futbolda bunu sağlamak istiyoruz. En büyük arzum ülkedeki bütün insanların yüzünün gülmesi. Özgürlük ve cesaretimiz başarının anahtarı olacak" açıklamasını yaptı.

"Burada en iyisini yapacağız"

Milli takımda geleceği düşünerek hareket edeceklerinin altını çizen Güneş, "İlk hedefimiz Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanmaktır. Bu iki maçlık dönemi milli hafta olarak görüyorum. Herkes milli takımın başarısını istiyor. Bu sadece benim işim olmayacak, herkesin işi olacak. Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Bugünü ve geleceği düşünerek hareket edeceğiz. Milli takımda, hazır olan bütün futbolculara şans gelecektir. Aramızda olanlar da var, aramızda olmayıp ileride burada olacak olanlar da var. Biz doğrudan yanayız, burada da en iyisini yapacağız. Hepimiz burada ülkenin birer askeri olacağız" dedi.

"Bütün turnuvalarda yer almak istiyoruz"

Eksikleri tespit edip takım olma yolunda ilerleyeceklerini belirten Güneş, "Bu ait olma duygusu olmadığı zaman, profesyonelce yapılan iş bizi başarıya götürmüyor. Kendi oyuncu yeteneğini bir üst seviyede kullandığınız alandır milli takım. Örnekleri geçmişte var. Başarılı olmak için eksiklerimizi tespit edip iyi bir takım olacağız. Mehmet Topal'ın tedavisi için aramızdan ayrılması gerekiyor. Aramızda olmasını istemiştim. Oynamasa da takımın parçası olduğunu göstermesini istedim ancak tedavi olması gerektiği için aramızdan ayrıldı. Bugün yolda olan Cenk Tosun, Sinan Bolat ve Hakan Çalhanoğlu da takıma katılacaklar. Bunun dışında herhangi bir eksiğimiz yok. Buradaki kalabalığı umarım Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda da görürüz. Bütün dünya basının olduğu turnuvalarda bu şekilde yer almak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Eleştirilerinizi her zaman dinleyeceğim"

Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının önemine dikkat çekerek, "Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanırsak Fransa ve İzlanda maçlarının önemi daha da artar. Bugünden Avrupa Şampiyonası'nı görme durumundayız. Bugün aramızda bulunan oyunculara baktığımızda Emre, Burak, Gökhan, Mahmut, Hasan Ali, bizimle olmayan Selçuk İnan, Arda, Caner, hepsi milli takım için heyecan duymalı. Aramızda olmayan Rize kalecisi Gökhan, Konyaspor kalecisi Serkan, mutlaka aramızda olacaktır. Okan Yılmaz'ı 2 sene gol kralı olduğunda almadık, daha sonra aldık. Çok yetenekli ve genç arkadaşlarımız var ama şu anda futbol adına sıkıntılılar. Yaşı itibariyle tecrübeli olan arkadaşlarımız var kadroda. Eleştirilerinizi her zaman dinleyeceğim. Herkesin görüşü farklıdır ve sonunda kararı ben vereceğim. Ama doğru kararı vermem için hepinizin düşünceleri önemli" yorumunu yaptı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şenol Güneş'ten Arda Turan ve Caner Açıklaması: Yaşına Başına Bakmam, Oynatırım

Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti

Fikret Orman'ın Burak Yılmaz Pişmanlığı: Keşke Daha Önce Alsaydık

MHK'den Galatasaray Maçı İçin Ofsayt Açıklaması