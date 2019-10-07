Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Her turnuvada yer alacağız"
Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Her turnuvada yer alacağız'

Şenol Güneş: "Her turnuvada yer alacağız"

44 dakika önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuştu.

Şenol Güneş:

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Güneş, bundan sonraki her turnuvada yer almak istediklerini söyledi.


Mercedes-Benz Türk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de açıklamalarda bulundu. Kendisine verilen maket otobüsle ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Güneş, "Çocukken hep hayalimdi. Bir tane otobüsüm olsun derdim. Bugüne kısmetmiş" dedi. Güneş'in sözleri salonda gülüşmelere sebep oldu. Mercedes yıldızının anlamıyla ilgili olarak da konuşan Güneş, "Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu. Çok şükür şimdi alabildik. Mercedes yıldızının anlamı; havada, karada, denizde demek. Biz de onlar gibi her yerde olmak için çalışıyoruz. Euro 2020'de yer almak istiyoruz, ardından da Dünya Kupası'nda mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mercedes Benz, Şenol Güneş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi
CHP'li belediye yeni personel kimlik kartlarında Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırdı Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçüyü boğarak öldürmeye çalıştı! Hem çocuklarının sünnetini hem de düğünlerini aynı gün yaptılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:33:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Her turnuvada yer alacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]