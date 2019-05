Şenol Güneş: İki maçta 6 puan almak en güzeli (1)

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini belirterek, "Önceliğimiz iki maçta 6 puan. Bu 2 maçta 6 puan almak en güzeli. 4 puan çok iyi. 3 puan İzlanda'yı yenmek şu anda 'evet' derim. 2 maçta 2 puan da çok değerli olabilir. Allah korusun sahamızda kaybettik, deplasmanda 1 puan da çok kötü değil. Öyle iki maç oynayacağız" dedi.EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya'da kampa girdi. A Milliler, 11 günlük kamp süresince 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Özbekistan ile birer özel maç oynayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantının yapıldığı salonda Güneş konuşurken, sinevizyonda milli takım futbolcularının sevinç ve taraftarın coşku fotoğrafının gösterimi yapıldı.Şenol Güneş, Fransa ve İzlanda ile oynanacak resmi maçlar ile Yunanistan ve Özbekistan ile yapacakları hazırlık maçları için Antalya'da kampa girdiklerini belirtti. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini kaydeden Güneş, "Grupta güçlü rakiplerle oynayacağız. İzlanda, son dünya kupası finallerine katıldı. Fransa da turnuvada birinci olarak şampiyonayı bitirdi. Her iki maç da kritik olacak. Bizim her iki maçta da anlayışımız kazanmaya dönük olacak. Her puan konuşulabilir. İki maça da bizden beklenen iyi sonucu almak için çıkacağız" diye konuştu.KAMPTA HEM YENİLENME HEM TAKTİK ÇALIŞMAKonya'daki Fransa maçında taraftarın desteğini beklediklerini ifade eden Güneş, hazırlık maçlarında daha önce kadroya çağırıp oynatamadığı ve yeni çağırdığı futbolcuları görmek istediğini söyledi. Kampta yer almayan futbolcuların ilerleyen zamanda milli takımda olacağını anlatan Güneş, kampın sezon sonu dolayısıyla futbolcularda fiziksel ve zihinsel yorgunluğun üst seviyede olduğu bir döneme geldiğini dile getirdi. Kampta hem yenilenmeye yönelik, hem de fiziksel, teknik, taktik, motivasyon, sosyal çalışmalar yapacaklarını anlatan Güneş, futbolcuların sezonda yoğun bir maç trafiği olduğuna dikkati çekti."TÜRK PASAPORTU TAŞIYAN BÜTÜN OYUNCULARA MİLLİ TAKIMIMIN KAPISI AÇIKTIRFransa ve İzlanda maçının asıl hedef olduğunu vurgulayan Güneş, "Geniş bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız değerli. Çağırdıklarımız ve havuzda olan, çağrılmayan oyuncular da var. Bu kadromuzla sınırlı değiliz. Eldeki oyuncuların en iyisini yapmasını bekliyoruz. Hayali, hedefi olan oyuncularımın sabırla çalışmalarını ve vizyonlarını yüksek tutmalarını bekliyorum. Bütün oyunculara önem veriyoruz. Türk pasaportu taşıyan bütün oyunculara bu milli takımımın kapısı açıktır. Bunu da bizim sınırlama hakkımız yoktur. Yeter ki takım olgusu içerisinde zamanı gelince uyumunu verimini takıma versin. Birlikte hayal etmeye, çalışmaya, hikaye yazmaya, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var. Gelin el birliği içerisinde olalım. Büyük Türkiye'nin başarısına katkı yapalım" şeklinde konuştu."HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"Teknik direktör olarak herkesin görüşüne açık olduğunu dile getiren Güneş, "Yapmamız gerekenler basit aslında. Bütün bunları yapacak aklımız da gücümüz de var. Birlikte olursak başaramayacağımız hiç bir iş yok. Sabretmeyi de çalışmayı da bilmeliyiz. İnanacağız, inandıracağız. Herkesten yeni fikirler alacağız. Şeffaf, iyi niyetli, samimi, fair play içinde olacağız. Türkiye büyük bir ülkedir. Beklentisine uygun davranacağız. Sadece günü değil geleceği de düşüneceğiz. Başarıyı paylaşacağız, her maçı kazanmak için oynayacağız. Güzel oyunlar iyi sonuçlar bekliyorum. Sevgi, saygı olacak. Aynı duygu düşünceyi paylaşacağız. Farklılarımız olacak, bu bütünü oluşturacak. Çok ses gelmesi kimseyi rahatsız etmesin. Orkestraya baktığınız zaman orda da farklı sesler vardır ama o kadar güzel bir uyum vardır ki kendinizden geçersiniz. Önemli olan bunu sağlamak. Ayrımcılık olmayacak. Oyuncularımın özgürlüğü de sorumluluğu da olacak. Takım ruhu içerisinde hareket edeceğiz, biz diyeceğiz. İlkeli, prensipli planlı ve programlı olacağız. Irk, dil, din ayrımı olmadan herkesi kucaklayan bir takım, uluslararası yarışlarda özellikle buna daha da önem vereceğiz, çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Oynuyoruz, yarışıyoruz ama bir de temsil ediyoruz. Bıraktığımız izler yıllarca günde tutulabilir. Dünya Kupasında olanları ben hala yaşıyorum. Yani Türkiye'nin imajına katkı yapan değerlerdir. Güzel bir ülke önemli bir ülke. Bunu her alanda kullanmalıyız. Herkes işini yaparken bir de ülkesini temsil ettiğini unutmasın" ifadelerini kullandı."PES ETMEYEN, SAVAŞAN OYNAYANLARIN VE İZLEYENLERİN KEYİF ALACAĞI OYUN"Kurumlara kulüplere, camialara herkese saygı göstereceklerini vurgulayan Güneş, "Geçmişten dersler çıkarıp, geleceğe bakacağız. Yetkiler, görevler, sorumluluklar yerini bulacak. Bugünü yarından farklı, yarını da bugünden farklı kılacağız. Anlatacağız, göstereceğiz, yapacağız. Tek vücut olacağız, tek nefes alacağız. Milli takımın gururu da sorumluluğu da olacak. İyi düşüneceğiz, iyi söyleyeceğiz, iyi yapacağız. Kötülük, tembellik, bilgisizlik bizde olmayacak. Buna elimizden geldiğince izin vermemeye çalışacağız. Hedefimiz hızlı, tempolu, disiplinli, pes etmeyen, savaşan, oynayanların ve izleyenlerin keyif alacağı bir oyun olacak. Biz bu anlayışla bugünden yarışa devam edeceğiz. Daha önce iki maç yaptık, önümüzde iki maç daha var. İki de hazırlık maçı var" şeklinde konuştu."2 MAÇTA 6 PUAN ALMAK ÇOK GÜZEL"Kampta iki hazırlık, 2 resmi maçın hazırlıklarını yapacaklarını anlatan Güneş, hazırlıkta ağırlıklı olarak Fransa ve İzlanda maçına odaklanacaklarını vurguladı. Güneş, "Önceliğimiz iki maçta 6 puan. Bu 2 maçta 6 puan almak en güzeli. 4 puan çok iyi. 3 puan İzlanda'yı yenmek şu anda 'evet' derim. 2 maçta 2 puan da çok değerli olabilir. Allah korusun sahamızda kaybettik, deplasmanda 1 puan da çok kötü değil. Öyle iki maç oynayacağız. Grupta sadece bizim 2 maçımız böyle düştü. İzlanda, Fransa böyle oynamıyor. Denk geldi böyle oynuyoruz. Üç günde bir, bu maçı oynuyoruz. Burada oynayıp deplasmana gideceğiz. Uzun yolculuk ve farklı iklimde oynayacağız. Bütün bunlara hazırlanmak için burada çalışacağız" dedi."HALA BEŞİKTAŞ'TA GÖREVLİ BİRİ OLARAK, KULÜPTEN YAZI YAZARAK GÖREVLİ GELEN BİRİSİYİM"Gazetecilerin 4 yıllık görev sürecindeki hedefleri ile ilgili sorusuna Güneş, "Dört yıllık başlangıç daha olmadı. Adım adım gidiyorum. Hepsi düşünüldü ama her şey zamanı gelince konuşulur. Bugün itibarıyla hala Beşiktaş'ta görevli biri olarak, kulüpten yazı yazarak görevli gelen birisiyim. Bu yapılan anlaşmanın yok olduğu anlamına gelmez. Her şey olabilir. Böyle bir anlaşma var. Bu anlaşma 1 Haziran'dan itibaren geçerli. Seçim de 1 Haziran'da. Eski yönetimle devam ediyorum federasyonda yeni yönetim 1 Haziran'da gelecek" diye konuştu."10 SENEYE DAMGA VURABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"Milli takımda 4 yıllık süreçte mevcut oyuncuların yanı sıra farklı oyuncuların da kadroya katılacağına değinen Güneş, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı birinci basamak olarak gördüğünü söyledi. Avrupa Şampiyonası sonrası dünya kupasında grup müsabakalarının düşünüleceğini aktaran Güneş, "İkinci aşama Avrupa Şampiyonası sonrası 2022 Dünya Kupası geçiren ekip olarak 10 seneye damga vurabileceğimizi düşünüyorum. O nedenle oyuncularımızın hem gurur hem sorumlulukları hem başarıları olsun. En önemlisi sorumlulukları olsun. Çünkü yeni başlıyorlar. Bu yolda her şey düşündüğünüz gibi gitmez. Önünüzde taşlar olacak. Taşlar basamak olmalı, engel değil. Basamak olmalı, üstüne basıp geçerseniz o zaman önünüzde aydınlık yol olur. Her şey tozpembe ya da karamsar değil, yapabileceğimiz var. Geçmişten dersler çıkardık. O nedenle geleceği planlamak istiyoruz. 4 yıl sonra daha sonraki yıllardaki Türkiye hedefi yakaladığımız zaman çok da güzel olur. Sadece sonuçlar üzerinden mutluluk ilk hedef olmak yerine arkadaşlık, alile ortamının doğru ilkelerin planların uygulandığı bunların sonuç getirdiği ülke olduğumuz zaman başarıya götürürüz" şeklinde konuştu."ADİL OLMAMIZ SEVGİMİZİN ÖNÜNDEDİR"Milli takıma davet edilen ve kadroya çağrılmayan futbolcular hakkında konuşan Güneş, Hasan Ali Kaldırım'ın bileğindeki sakatlığından dolayı dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Burak ile Dorukhan'ın son maçta oynamadığını perşembe günü de oynatmamayı düşündüğünü anlatan Güneş, Ozan, Çağlar, Cenk gibi bazı futbolcuların da sahadaki performansını görmek istediğini dile getirdi. Üst üste maç oynayan futbolcuları dinlendirebileceğine değinen Güneş, ilk defa çağrılan ve daha önceki milli maçta oynayamayan oyuncuların son performansını sahada göreceğini belirtti. Güneş, "Takıma alınmayan bitti demek değil, alınan da garanti değildir. Durum tespiti yapıp oynaması muhtemel ama sahaya çıktığı zaman yüzde 100 veren oyuncu görmek istiyorum. Sahaya çıktığı zaman hazır değilse oynamasın. Burada oyuncuların birbiriyle uyumu kadar bireysel performansını görmek istiyorum. Bazı yanılgılar olabiliyor. Cenk oynamadığı halde oynattığım iki maçta performansı çok verimliydi. Çağlar iki maçta oynatmadığımız daha önce oynayan stoper onu görmek istiyorum. Ozan var. adroda olmayan Trabzonspor'dan Hüseyin var. Sevgimiz de var adaletimiz de var ama adil olmamız sevgimizin önündedir" dedi.

