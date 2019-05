Şenol Güneş: İki maçta 6 puan almak en güzeli (2)

'İLK 10'A GİRERSEK ÇOK ŞEY FARKLI OLUR'

Fransa'nın son Dünya Kupası'nda birinci olduğunu ve futbolcu üretimiyle de futbol ülkesi olduğunu aktaran Şenol Güneş, Avrupa'da en fazla futbolcu üreten ülkenin Sırbistan ile Fransa olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğu dönemde futbol ülkesi olarak nerede olduğunun tartışılmadığından bahseden Güneş, Türkiye'de kısa vadede yarışmada sonuca odaklı anlayışın değişmesi gerektiğine dikkati çekti.

Fransa'nın çok sayıda oyuncu yetiştirdiğini, bir bölümünü kadrosuna aldığını bazılarının farklı ülkelerde yer aldığını anlatan Güneş, "Bizim de böyle yol edinmemiz lazım. Bizim nüfusumuz fazla. 80 milyonda 80 oyuncu çıkartamıyoruz. Çin ne yapsın. Nüfusla çıkmaz yatırımla hizmetle çıkar. Dünya arenasında Fransa birinci oldu. Futbol ülkesi olarak da birinciler. Uzun dönemdir çok oyuncu üretiyor. Sonuçsal değeri de yakaladılar. FIFA sıralamasında ikinci. Bunlar yarın kura çekiminde avantaj için önemli. Biz de ilk 10'a girersek çok şey farklı olur" diye konuştu.

"FRANSA MAÇINI İMTİHAN MAÇI GÖRÜYORUM"

Fransa maçının önemine değinen Güneş, şunları söyledi:

"Kolay takım zor takım deniyor. Fransa maçını imtihan maçı olarak görüyorum. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, kazanacak çok şeyimiz var. Tesadüfen kazanırsak onu da söyleriz. Hak ederek kazanırız oynadığımız oyunla kafa kafaya nasıl oynarız o yüzden her maçı kazanmak istiyoruz diyorum. Kaybedersek kazanmak isteyen takım olarak kaybedelim. İyi takımla oynayacağız. İyi oyuncuları var. Bize onu bunu niye almadın diyorlar ama onlara ne diyorlar bilmiyorum. Her ülkede, mevkide oyuncuları var. Fransa maçının gündemde olması önemli. Bizim için de önemli. Daha önce Türkiye başarmıştır. Almanya, Hollanda'yı yendi. Son dönemde başarılı Hırvatistan'ı yendik. Fransa'yı yensek de teselli olarak görmeyelim. Neler yaptığımızı görmek istiyoruz. Fransa maçını çok önemsiyoruz. Kağıt üzerinde derseniz Fransa maçını kaybet, İzlanda'yı kazan ona de 'evet' derim. işin kolay tarafı."

"5 MİLYONA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ALIYORUZ"

Kulüplerde yabancı futbolcu transferleri hakkında görüşlerini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Biz nasıl yabancı alıyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya'nın aldığı yabancıları mı alıyoruz. Almanya Türkiye'den Bruma'yı 15 milyona yatırım diye alıyor. Biz 5 milyona şampiyon olmak için alıyoruz. O da yaşlı, futbol hayatının son dönemini oynayacak. Yabancı tartışmasını farklı yapmamız lazım. Sağlıklı yabancı alışımız yok. Hadi marka oyuncu aldık. Nasri Türkiye'ye geldi mi geldi. Ne yaptı Nasri Türkiye'de. Buradan dönüş yapan oynayan var. Aslında burada antrenör mucize yapıyor. Saygı duyulması gereken antrenöre eleştiri getiriyoruz. Aynı şey gurbetçide var. Gurbetçileri kim bize bırakıyor. Kimse bırakmıyor. Milli takımda olanlar Türkiye sevdasından geliyor. İyi oynayanlar Almanya ya da başka ülkeyi tercih ediyor. Orası olmazsa sana geliyor. Sen hep ikinci, üçüncü sıradasın. Bunların hepsi değerlendirilir. Almanya'yı taramak için daha önce ofis kurulmuştu. Daha yakından takip etmek için orada olan eski sporcular, scout ekibi yapılacaktır."

TÜRKİYE'DE SOL BEKTE SIKINTIMIZ VAR

Türkiye'de sol bekte bir oyuncu sıkıntısı olduğuna dikkati çeken Güneş, şu anda en iyisinin Hasan Ali olduğunu, ikinci, üçüncü oyuncuların hep tartışıldığını söyledi. Takımda sadece oyuncu olarak değil, oyuncu ruhunun daha iyi işleyebilmesi için Emre, Burak, Oğuzhan gibi oyunculara ihtiyaç olduğunu belirten Güneş, bu isimlerle Mehmet Topal, Selçuk'un da yer alabileceğini ama sayısı fazla olduğu zaman bazı olumsuzların da olabildiğini söyledi. Kadroda yer alan ya da çağrılmayan çok geniş oyuncu havuzu bulunduğuna aktaran Güneş, "Eksiklerimiz var ama bunu sağlamak istiyoruz. Gelenlerin herkesin bunu bilmesi lazım. Bu kampta da aynı şeyi söyleyeceğim. Her oyuncu hem gurur, hem sorumluluk duymalı. Herkesin özgür ama sorumlu da olacağı bir dönem yaşayacaklar. Bu sadece burada değil, hem kampta olacak hem özel hayatlarında olacak" dedi.

BİRLİK ÇAĞRISI

Milli takımın Türk futbolunda pramitin tepesi anlamına geldiğini aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Benim de yapacaklarım önemli. Ama ben onlar, tüm antrenörler adına bu işi yapıyorum. Şu anda yönetim bana bir görev, bir sorumluluk verdi. Ben bunu sizlerle paylaşıyorum. Bu benim değil, bizim, hepimizin takımı. Onun için her türlü görüşe saygı duyuyorum. Ama milli takımın saygınlığını, değerini benim korumam kadar, sizin de korumanız gerekiyor. Onun için üslubumuzla, konuşmamızla, oyuncuya da bize de daha dikkatli olmak gerek. Her insan da, burada çalışan personel de değerli. Omzumuzdaki fazlalıkları atalım. Ne oluyor bize? Herkes mutlu olalım diyor ama kimse bir şey yapmıyor. Herkes birinin üzerine basmak istiyor. Her önümüze taş çıktığında alıp birisinin kafasına atıyoruz. E bas o taşın üzerine, tut ötekinin de elinden beraber gidelim. Sayımız fazla, el ele gidelim. Engelleri birlikte aşalım. Bu sporda da, siyasette de, ekonomide de böyle. Her alanda daha hoşgörü, daha sevecen ama bu hiç sorunumuz yok, her şey mükemmel demek de değil."

"14 YABANCI OYUNCUNUN ÇOK SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Takımlardaki yabancı futbolcu sayısı hakkında görüşlerini belirten Güneş, şunları söyledi:

"Biz şimdi üretimde sıkıntı çekiyoruz. Yabancı sayısı günlük değişimleri ortaya çıkarır. Fazla olsun, az olsun, 5 olsun, 6 olsun. Bugün de öyle işte. 14'tü, şimdi daha az olsun. Şu anda alt lige de baktığınız zaman 3, 4 oyuncu kulübede. Süper Lig'de de aynı şekilde. 14 yabancı oyuncunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kulüplerin kurumsal yapısı, ekonomik denetimleri olduğu zaman zaten asıl değişmesi gerekenler oralar. Ama diğer taraftan bugün için de sayı fazla. Kriterleri de vardı 14 yabancının, onlar hiç uygulanmadı. Tabi şu anda anlaşmalar devam ediyor. Onlar azaltılabilir. 14, 12, 8 düşürülebilir. Aynı şekilde sahada oynayanlar düşürülebilir. Avrupa'da yarışan takımlarımıza o aşamayı zaten vermiş oluyorsunuz. Sayı zaten var yeterli. Ama bu arada üretim yapması lazım. Ekonomik bir zorlamayla yapman lazım onu. Bütün kulüplere bakın, araştırın ama denetimi iyi yapın. Yabancı oyuncu alanlar ne kadar para verdiler? Bırakmak için ne kadar para verdi? Bırakabiliyorlar mı? Oradan çıkan parayla beraber Türk futbolunda yeniden bir yatırım yapabilirsiniz. Devletin girmesi gereken yer de orası bana göre. Hem vergiler koyulabilir."

Güneş, hazırlık maçlarında ve sonrasındaki Konya'daki Fransa maçında taraftar desteğini görmek istediklerini söyledi.

