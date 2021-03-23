SPOR Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız - Son Dakika

SPOR Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız

23.03.2021 18:14

Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağızİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)Türkiye A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

Türkiye A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında yarın Hollanda ile karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUN GÜZELLİKLERİNİ SUNMAK İSTİYORUZ"

Dünya Kupası elemelerinde önemli maçlara çıkacaklarını dile getiren Güneş, "2022 Dünya Kupası için yola çıkacağız. İlk maçlarımız Hollanda, Norveç, Letonya maçlarımız var, iyi başlamak istiyoruz ilk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. Onlara karşı alacağımız sonuçlar avantaj getirebilir. Daha önce yaptığımız gibi, aynı düşünce, aynı azim etrafında birleşen beklentiye cevap veren, paylaşma duygusunu ön plana çıkarırsak başarılı olacağız. Bu yol zorlu olacak ama zoru başaracak gücümüz var. Futbolda organizasyonlara üst üste katılmaya hazırlıklı olmalıyız. Elimizdeki şartlar içinde en iyisini yapmak için buradayız. Geçmişten tecrübeliyiz ve gelecekten beklentimiz var. Hayallerimizi paylaştık, ortak hayal yaptık ve ortak hayalle başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yarın gülü rakiple oynayacağız. Oyun güzelliklerini sunmak istiyoruz. Fair-Play'den ayrılmadan iyi bir maç oynamak istiyoruz. Belki 1-2 oyuncumuz kamptan çıkacak sakatlık nedeniyle" ifadelerini kullandı.

"KALECİ KARARIMIZI YARIN VERECEĞİZ"

Takımda çok önemli kalecilerin olduğunu dile getiren Güneş, "Bu zamana kadar çok katkı veren Mert Günok, başarılı isimler Altay ve Uğurcan var, Gökhan var. Kalecilerimizden den memnunuz. Ümit Milli Takım'dan da gelecek isimler var ve kararımızı yarın vereceğiz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 MAÇA ODAKLANDIK"

Şampiyonlarda olmanın önemine değinen Güneş, "Biz bu halimizle dünya kupasına katılmışsak, Avrupa finallerine katılmışsak ve kulüplerde başarılı sonuçlar almışsak daha fazla yetenekli oyuncular yetiştirmeliyiz. Başarıyı, başarısızlığı hazırı kullanmayı gördük. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. Önümüzdeki 3 maça ve özellikle yarın ki ilk maça odaklandık" açıklamasında bulundu.

"HÜCUMDA EN HAZIR İSİM BURAK"

Takımdaki hücum oyuncularının son durumu hakkında da Güneş, "Burak iyi durumda. Cenk bir haftadır idmana çıkıyor ama maç oynamadı. Kenan var, hem açık açık ve santrfor olarak. Enes de takımında zaman zaman oynuyor. İyi maçlar oynadı son maçında gol attı. En iyisini kullanacağız. Cenk fiziksel olarak geride. Diğerlerinde sorun yok. Gelecek için konuşmak da şu an doğru değil" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NIN ÖNEMİNİ KATILINCA ANLAYACAĞIZ"

2022 Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu söyleyen "2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Giderken başarıyı Fair-Play içerisinde ezilmeden başarıya giden, vazgeçmeyen, oyunundan keyif alan ve oyununu rakibe kabul ettiren bir takım olmak istiyoruz. Beklentileri karşılayarak en iyisini yapmak istiyoruz. Bunları yaparsak 2022'de başarılı oluruz. Zaman ve sabır çok önemli. Dünya çapında bir takım yaratmak, dünya çapında oyuncular sunmak istiyoruz.. 2002'de başarıyı üretime dönüştüremedik. Sistem önümüzü tıkıyor ama 2022'ye katıldığımızda bunun önemini göreceğiz. Dünya Kupası'nın önemini oraya gidince anlayacağız. İnşallah yarınki maçı geçer önümüze bakarız. Rakibimiz oyuncu üretimi yapan, örnek olan bir ülke. Ülkenin ekonomisi toprak büyüklüğüne bakarken futbolda neleri doğru yaptıklarını görebiliriz" diye konuştu.

SPOR Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız
SPOR Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız
SPOR Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız
SPOR Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Şenol Güneş: İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız - Son Dakika Spor


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