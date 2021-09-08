Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı

Gazeteci Fatih Doğan 'ın haberine göre; Başkan Özdemir ve Teknik Direktör Güneş, sonuçları masaya yatıracak. Şenol Güneş'in devam etme ihtimali zayıf görülüyor.

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