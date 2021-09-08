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Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı - Son Dakika

Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı

08.09.2021 22:47

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşecek. TFF merkezi Riva'da gerçekleşecek toplantıda Şenol Güneş'in geleceği tartışılacak. Toplantı yarın saat 11.30'da yapılacak.

Ay-Yıldızlı takımın teknik patronu Şenol Güneş kaderi yarın sabah yapılacak toplantıda şekillenecek. EURO 2020'deki kötü sonuçlar, Uluslar Ligi'nde küme düşülmesi, Karadağ, Cebelitarık maçları ve 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti Şenol Güneş'in koltuğunu ağır şekilde salladı.

Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı

RAPOR VERECEK

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Başkan Özdemir ve Teknik Direktör Güneş, sonuçları masaya yatıracak. Şenol Güneş'in devam etme ihtimali zayıf görülüyor.

Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı

Nihat Özdemir, Şenol Güneş, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı - Son Dakika
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