Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki son 11'i belli oldu
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Beşiktaş'taki son maçına çıkacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa 11'ini belirledi.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:10 Kaynak: İHA
'taki son maçına çıkacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş
, Kasımpaşa
11'ini belirledi. Siyah-beyazlılar'da Kasımpaşa karşısında Larin ilk 11'de sahaya çıkacak. Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla beraber tamamlanıyor. Siyah-beyazlılara geldiği 2015-2016 sezonunda takımı şampiyon yapan ve ardından takip eden 2016-2017 sezonunda da ligi zirvede bitirerek üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'la son maçına çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında son kez ilk 11 belirlerken, Kanadalı golcü Larin, uzun süre sonra kendisine ilk 11'de yer buldu. Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının 11'i şu şekilde: Karius - Necip, Vida, Mirin, Caner - Atiba, Quaresma
, Ljajic, Kagawa, Güven - Larin.
(Bozhan Memiş/İHA)
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