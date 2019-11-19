Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor

Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

- Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandıGİRESUN - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünürü Emekli Ağır Ceza Hakimi Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti.

- Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünürü Emekli Ağır Ceza Hakimi Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti. Gelleci, Giresun'un Espiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da vefat eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünürü emekli Ağır Ceza Hakimi Hayri Süreyye Kelleci son yolculuğuna uğurlandı. Espiye Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kelleci ilçenin Hacıköy köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kelleci'nin cenazesine eski milletvekili Faruk Özak, Espiye Belediye Başkan Vekili Selahattin Hürüz, daire amirleri ve yakınları katıldı.

Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'in dünürü Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti
Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum EURO 2020 Elemeleri tamamlandı! İşte şampiyonayı garantileyen 20 ülke Tottenham, Pochettino'nun görevine son verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 01:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]