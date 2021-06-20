Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor

EURO 2020'de İtalya ile Galler'e kaybeden A Milli Takım, İsviçre karşısında da ilk yarı itibarıyla tel tel döküldü. Kadro tercihlerini hep aynı futbolcuların ekseninde yapan teknik direktör Şenol Güneş'e ise tepki yağdı.

ŞENOL GÜNEŞ'E ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Futbolseverler Altay, Orkun, Taylan, Rıdvan ve Kerem gibi kulüp takımlarında harika performanslar gösteren oyunculara hiç şans vermeyen teknik direktör Şenol Güneş'i topa tuttu. Deneyimli hocaya yapılan sert eleştiriler sosyal medyada gündeme oturdu.