Şenol Güneş'in Hatayspor ile ilgili sözlerine Erman Toroğlu sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Şenol Güneş'in Hatayspor ile ilgili sözlerine Erman Toroğlu sert tepki gösterdi

11.07.2023 23:17

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor için yaptığı açıklamalar, eleştirilere neden oldu. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Güneş'in sözlerine sert tepki göstererek, "Adam değilsin! Hadi mahkemeye ver beni" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in deprem nedeniyle ligden çekilen Hatay spor için "Bu takımlar şimdi Riva'da çalışacaklarmış. Geçen sene neden yoktular o zaman. Yine aynı sahalarda idmanlarını yapamazlar mıydı?" yorumu tepki çekti.

"SİZDE ŞU KADAR İNSANLIK YOK MU YA?"

Bir televizyon kanalına röportaj veren eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in bu açıklamaları üzerine sert tepki gösterdi. Toroğlu, ''İnanamadım, bu adam bir de öğretmen. Depremde Şenol Güneş'in ailesi orada olsaydı; karısı, çocukları, akrabaları aynı cümleleri eder miydi. Nasıl insansınız siz? Her şeyiniz para mi sizin ya, her şeyiniz dolar mı, euro mu ya? Lan sizde şu kadar insanlık yok mu ya?

''LAN ŞENOL GÜNEŞ''

Ya adam uzatmada gol attı ben gördüm, sarmaş dolaş kutladılar. Adam sabah İngiltere'ye gidecekti, adamın cenazesini götürdüler. Sen ne söylüyorsun Şenol Güneş? Akıl veriyor ya, onlar nerede idman yapıyorlarmış. Senin Allah muhafıza çocuklarından biri olsaydı orada aynı cümleyi söyler miydin lan Şenol Güneş. Lan Şenol Güneş diyorum bak ne kadar net" dedi.

''MAHKEMEYE VER LAN BENİ''

Konuşmasını sürdürürken gözyaşlarını tutamayan Erman Toroğlu "Yazık ya orada neler oldu biliyor musun? Bana anlatıyorlar. Bazen ağladım anlattıklarında. Ayıptır ya, her şeyi para mi görüyorsunuz ya? Yürüyün gidin adam değilsiniz ya. Hadi mahkemeye ver lan beni. Adam değilsin lan, bunu söyleyen adam değil. Burada bile ağlayasım geliyor. Orada ne kadar insan öldü." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Şenol Güneş'in Hatayspor ile ilgili sözlerine Erman Toroğlu sert tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenol Güneş'in Hatayspor ile ilgili sözlerine Erman Toroğlu sert tepki gösterdi - Son Dakika
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