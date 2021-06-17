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Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi - Son Dakika

Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi

17.06.2021 13:45

Galler karşılaşmasında Şenol Güneş, kendisine doğru gelen topta artistik hareket denemesinde ıska yapması alay konusu oldu. Fubolseverler, Fatih Terim'in yaptığı akrep vuruşunu gündeme getirerek iki hocanın denemeleri kıyasladı. Terim için açılan hashtag sosyal medyada dün akşam ve bu sabah zirvede yer aldı. Terim'in, Milli Takım'ın başında daha iyi sonuçlar alabileceğine dair çokça yorum yapıldı.

Türkiye'nin gündeminde Şenol Güneş var. Deneyimli teknik adam, İtalya ve Galler maçının yitirilmesi, gol dahi atılamaması dolayısıyla büyük eleştiri topluyor. Güneş'le ilgili saha içi ve saha dışındaki tüm detaylar şu anda futbolseverlerin dikkatini çekmiş durumda. Galler maçında kendisine doğru gelen topu artistik bir şekilde durdurmak isteyince ıska yapan Güneş, sosyal medyanın diline düştü, Terim'le kıyaslandı.

"TERİM FARKLI OLURDU"

Sosyal medyada karşılaşmanın ardından Fatih Terim hakkında binlerce Tweet atıldı. Terim'in bu turnuvada Milli Takım'ın başında daha başarılı sonuçlar alabileceğini iddia edilerin sayısı oldukça fazlaydı. Güneş'in ıska, Terim'in akrep vuruşu yapması da kıyaslamanın mizah tarafı oldu.

Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi

Şenol Güneş, Fatih Terim, Milli Takım, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi - Son Dakika Spor


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