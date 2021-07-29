Şenol Güneş'in teklifini reddeden Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibinde yer almak istiyor

Emre Belözoğlu'nun hedefleri büyük. Fenerbahçe'de ligin son 10 haftasında takımın başında olan genç hoca, yurt içinden ve yurt dışından önemli teklifler alıyor. Şenol Güneş'in Milli Takım bünyesine kazandırmaya çalıştırdığı Belözoğlu, Sarri ile birlikte çalışmayı düşünüyor.
Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde İtalya'da önemli deneyim kazanmış ve dilini geliştirmişti. Lazio'da Sarri'nin ekibinde klasik bir yardımcı antrenör olmayacak. Daha geniş yetkilerle donatılmış, adeta bir ikinci adam olacak.
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