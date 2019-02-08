Şenol Güneş'in Yaralandığı Olaylı Derbi Soruşturmasında 46 Şüpheliye Ceza İstemi

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında ceza istemiyle iddianame düzenlendi.

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında ceza istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Şenol Güneş'e fırlatılan çakmak ve su şişesi silah sayılırken, tüm şüpheliler hakkında seyirden men tedbiri uygulanması da talep edildi.



Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin 46 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanan iddianamede, Şenol Güneş, Quaresma Bernardo ve Caner Erkin mağdur olarak bulunurken, 46 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.



İddianamede, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımları arasında Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları kapsamında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maç sırasında sahaya çok sayıda yabancı madde atılması sebebiyle müsabaka düzeninin sık sık bozulduğu anlatıldı.



Maçın ikinci yarısında Beşiktaş futbol takımının yedek kalecisi Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arka kısmında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktığı, bu esnada tribünden yabancı madde atılmaya devam edildiği belirtildi. Tolga Zengin'i yatıştırmak için bölgeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralandığı, şiddet eylemlerinin yoğunlaşmasının ardından müsabakanın tatil edildiği vurgulandı.



Güneş'e fırlatılan çakmak ve su şişesi silah sayıldı



Şüpheliler Mehmet Serhan Y. ve Sedat D.'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i hedef alarak kafasına çakmak attığı, şüpheli Gökhan T.'nin ise su dolu şişe fırlattığı, Güneş'in bu eylemler sonucunda yaralandığı ve yere düştüğü, eylemde kullanılan maddenin Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca silah niteliğine haiz olduğu belirtildi.



Sahaya telefon ve bozuk para fırlatıldı



İddianamede, şüpheliler Abdulkadir D., Cihat Ö. ve Metehan A.'nın Beşiktaşlı futbolcu Quaresma Bernardo'yu hedef alarak sahaya çakmak fırlattığı, Mirsat B. ve Taner Ç.'nin ise yine hedef alarak madeni para fırlattığı anlatılırken, şüpheli İbrahim Y. ve Selçuk G.'nin Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'i hedef alarak sahaya madeni para fırlattığı kaydedildi.



Diğer şüphelilerin de sahaya madeni para, telefon, plastik cisim fırlattıkları, eylemlerin kamera görüntüleriyle doğrulandığı vurgulandı.



45 şüpheliye hapis istemi



İddianamede, şüphelilerden Gökhan T., Mehmet Serhan Y. ve Sedat D. hakkında Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı "silahla yaralama" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 2 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Quaresma Bernardo ve Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı ise toplamda 7 şüphelinin, "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 35 şüphelinin ise, "yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası istendi.



Şüphelilerin tümüne 'seyirden men' cezası



Ayrıca iddianamede, tüm şüpheliler hakkında seyirden men cezası talep edildi. İddianamede, gönderildiği 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



'Örgüt' suçu yönünden takipsizlik



Öte yandan, genişletilen soruşturma kapsamında aralarında Caner Erkin ve hakkında iddianame düzenlenen 46 kişinin de aralarında bulunduğu 72 şüpheli hakkında bir de takipsizlik kararı verildi. Tolga Zengin'in mağdur olarak yer aldığı kararda, örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığından şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. - İSTANBUL

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