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Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var - Son Dakika

Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var

10.09.2021 11:33

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine düşünülen isimler arasında Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli ve Fatih Terim var. Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 maçımız kaldı. 4 maçı kazanabilecek deneyimli bir ismi getirme fikri ön plana çıkmış durumda. Yabancı hocada da Löw ismi ilk sırada.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine düşünülen isimler Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli ve Fatih Terim. Ve TFF, 3 senaryo belirledi.

"KENDİ BIRAKSIN" DÜŞÜNCESİ

1. Seçenek: Dünya Kupası Elemeleri, 16 Kasım 2021'de oynayacağımız Karadağ maçıyla bitiyor. Bu tarihe kadar Şenol Güneş ile devam etmek, Türkiye, Dünya Kupası'na katılamazsa sorumluluğu Şenol Güneş'e bırakmak ve onun istifa etmesini sağlamak.

"ŞANSIMIZI SON ANA KADAR ZORLAYALIM"

2. Seçenek: Şenol Güneş ile ipleri tamamen koparak Dünya Kupası elemelerindeki şansımızı yeni bir teknik direktör ile sonuna kadar zorlamak. Bunun için de 2 seçenek gündeme geliyor.

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine 3 senaryo! Son koz Fatih Terim

DENEYİMLİLER GÖREVE

Seçenek A: Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım'da teknik direktörlük yapacak.

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine 3 senaryo! Son koz Fatih Terim

KOCAMAN VE BURUK

Seçenek B: Yerli ve genç bir teknik direktör ile yeni bir anlaşma yapmak. Bunun için de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Kocaman'ın büyük takım tecrübesi ve genç kuşak antrenörü olması onu bir adım öne çıkarıyor. Konuşulan bir diğer isim de Okan Buruk. Şu an hiçbir takım çalıştırmayan ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk da adaylar arasında yer alıyor.

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine 3 senaryo! Son koz Fatih Terim

YABANCI OLURSA LÖW

3. Seçenek: Yabancı bir teknik direktör ile yola devam etmek. Alman Milli Takımı'nın başında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan, bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş ile yapılan pazarlıklar sonrası Futbol Federasyonu bu seçeneklerden biri ile yola devam edecek.

Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var

Fatih Terim, Şenol Güneş, Okan Buruk, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var - Son Dakika
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