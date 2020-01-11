A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.



EURO 2020 grubunu yorumlayan Güneş, "inşallah grup birincisi olarak çıkarız" dedi. Güneş, "Grupta her sonuç olabilir. Monaco, Porto ve Leipzig benzeri bir grup. Birinci olmak istiyoruz ama önemli olan gruptan çıkmak. Şu an A Milli Takımımız'da bir kadro var. Kamp ve hazırlık maçlarının programını yaptık. Yeni bir oyuncuyu nasıl bulabiliriz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



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