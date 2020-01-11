Şenol Güneş: "İnşallah grup birincisi oluruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'İnşallah grup birincisi oluruz' - Son Dakika Spor

Şenol Güneş: "İnşallah grup birincisi oluruz"

28 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş:

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.


EURO 2020 grubunu yorumlayan Güneş, "inşallah grup birincisi olarak çıkarız" dedi. Güneş, "Grupta her sonuç olabilir. Monaco, Porto ve Leipzig benzeri bir grup. Birinci olmak istiyoruz ama önemli olan gruptan çıkmak. Şu an A Milli Takımımız'da bir kadro var. Kamp ve hazırlık maçlarının programını yaptık. Yeni bir oyuncuyu nasıl bulabiliriz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Leipzig, Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:33 
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