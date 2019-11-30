Şenol Güneş: İnşallah İtalya ilk mağlubiyetini bizimle yaşar

Şenol Güneş şu açıklamaları yaptı:



Önce rakiplerden çok şehirleri, seyahati konuştuk. Herkesin istemediği bir olay vardı ama biz Bakü'yü istiyorduk. Her ne kadar uzun bir seyahat olsa da Bakü'de kendi evimizde oynayacağı gibi düşünüyoruz. İkinci maçımız çok önemli olacaktı. İsviçre Galler maçı sonrası oynayacağımız maç Roma'dan sonra zorluk çıkarabilir. Bu organizasyon içinde olmak önemliydi. Türkiye olarak bugün burada olmak, haziran ve temmuz ayındaki müsabakalarda olacak olmak gurur verici. Ülkemizi iyi hissettirmek, büyüyen gelişen bir takım olarak ses getirmek hedefimizdir. Turnuva enteresan oldu. Son ana kadar nerede olacağımız belli değildi. Şu anda kamp yeri sorunumuz olacaktır. İsviçre'nin başındaki Petkovic Samsun'da çalıştır Türkiye'yi tanıyor. Mancini de Galatasaray'da çalıştı, o da Türkiye'yi tanıyor. Açılışta alacağımız üç puan bize iyi bir sonuç gösterir. Türkiye'nin oyun felsefesini göstermek için iyi bir şans olacaktır. Herkes birbirini tanıyor. Bizim bilinmeyen taraflarımız var. Rakiplere sürprizler yapabiliyoruz. İtalya 10 maç kazandı, inşallah ilk mağlubiyetlerini bizle yaşarlar.