Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş Islıklandı

Şenol Güneş Islıklandı

21 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde isimler anons edilirken, bazı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Şenol Güneş Islıklandı, System.String[]
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde isimler anons edilirken, bazı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konaspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Teknik Direktörleri Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Müsabaka öncesi kadrolar okunurken sıra Güneş'e geldiği zaman tribündeki bazı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi. Deneyimli teknik adamın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin açıklanmasının ardından bazı taraftarlar Şenol Güneş'in bu kararına sosyal medya üzerinden tepkide bulunmuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:41 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Şenol Güneş, Güncel
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