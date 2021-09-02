Şenol Güneş: İstemediğimiz bir 2 puan kaybı oldu

"İki maçta da iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil"

İstifa konusunda açıklama: Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum

"Yabancı kuralı konusunda daha fazla fikir beyan etmiyorum"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oynadığımız oyunun tamamına bakarsak, kazanılması gereken bir maçtı. O yüzden üzgünüz. Bu maçta alacağımız üç puan bize büyük avantaj ortaya koyacaktı. Hem Letonya hem de Karadağ'a puan kaybederek üzüldük. İstemediğimiz bir 2 puan kaybı oldu" dedi.2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında Türkiye, sahasında Karadağ ile 90+7'nci dakikada yediği gol ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Mücadelenin değerlendirmesi ile sözlerine başlayan Güneş, son dakikalarda kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Kazanmak için çıktık. İlk 5 dakika rakip önde bastı, daha sonra oyunu tamamen elimize geçirdik. 2 gol bulduk, daha fazla bulabilirdik. Rakibin hiç pozisyonu yokken bir gol yedik. 65'inci dakikadan sonra düşmeler başladı. Oyun normal gidiyordu. Kenan ve Okay'ın sakatlığı ile değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Duran topları etkili bir takımdı rakibimiz. Geriden atılan bir top sonrası yapılan bir faul ile gol yedik. Oynadığımız oyunun tamamına bakarsak, kazanılması gereken bir maçtı. O yüzden üzgünüz. Bu maçta alacağımız üç puan bize büyük avantaj ortaya koyacaktı. Hem Letonya hem de Karadağ'a puan kaybederek üzüldük. İstemediğimiz bir 2 puan kaybı oldu" diye konuştu."İKİ MAÇTA DA İKİ FARKTAN SONRA PUAN KAYBETMENİN ADINI KOYMAK MÜMKÜN DEĞİL"Letonya ve Karadağ maçlarında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu fakat uzun ya da duran toplardan yedikleri goller ile puanlar bıraktıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Hiç puan kaybı yapmadan bu maçları geçmemiz gerekirdi. Letonya da bize uzun toplarla gol attı. Burada da faul yaptığımız bir pozisyondan gol yedik. İki rakibimiz de oyun kurarak bize üstünlük sağlamadılar. Oyunda net bir zaafımız yoktu. İki maçta da iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil. Bu maç farklı bitmesi gereken bir maçtı, daha fazla gol atabilirdik. Bazı pozisyonlarda daha iyi paslarla daha etkili olabilirdik. İki tane uzun boylu oyuncumuzun çıkması bizi etkiledi, rakibimiz avantaj sağladı" ifadelerini kullandı.İSTİFA KONUSUNDA AÇIKLAMA: ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUMMaçın sonunda tribünlerin kendisini istifaya çağırması üzerine de düşüncelerini paylaşan Güneş, "Seyirci tezahürat yapar. Niye bağırdılar diye benim bir şey söylemem mümkün değil. Kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum. Birini suçlayarak bir yere varabileceğimizi düşünmüyorum. Bir kızgınlık ve üzgünlük var" açıklamasında bulundu.KALECİ TERCİHİŞenol Güneş, Karadağ karşındaki kaleci tercihini ise "Bizim kalecilerimizin üçünün de iyi olduğunu düşünüyorum. Mert oynamadığı için bir sıkıntısı var. Uğurcan'ın da Avrupa Şampiyonası'ndan gelen bir olumsuz durumu vardı. Altay daha iyi bir görüntüdeydi. O yüzden onunla başlamayı tercih ettik" cümleleriyle açıkladı."YABANCI KURALI KONUSUNDA DAHA FAZLA FİKİR BEYAN ETMİYORUM"Süper Lig'de bu sezon getirilen 8+3 kuralıyla ilgili düşüncelerini geçmişte açıkladığını ve daha fazla konuşmayacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben de fikrimi söylüyorum ama kararlar alınıyor. Ben ilk başta söyledim. Yabancı oyuncu yerli oyuncu konusu, tek sorun değil. Ben uzun zamandır konuşmuyorum, daha da fikir beyan etmiyorum" dedi.

Öte yandan maçta arka adalesini tutan Burak Yılmaz'ın durumuyla ilgili olarak gelen soruya ise Şenol Güneş, "Şu anda bir sıkıntısı yok gibi görünüyor. Bakarız, değerlendiririz" yanıtını verdi.