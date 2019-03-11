Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş İstifadan Döndü

Şenol Güneş İstifadan Döndü

54 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından istifa etmeyi düşündü.

Şenol Güneş İstifadan Döndü, System.String[]
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından istifa etmeyi düşündü. Ancak karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'nın, takımla yaptıkları konuşma sonrasında Güneş, istifadan vazgeçti. Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşması sırasında Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetime büyük tepki gösterdi. Maçın son dakikasında Kagawa ile golü bulan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da, tribünlerin tepkisi maçın ardından da devam etti. 90 dakikanın ardından sahaya çıkan ve tribünlerin 'İstifa' sesleri üzerine el sallayıp 'tamam' diyen Şenol Güneş, soyunma odasına girdikten sonra istifa etmeyi düşünüyordu. Bunu açıklamayı planlayan Güneş, Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'nın soyunma odasına gelip yaptıkları konuşmanın ardından fikrini değiştirdi.

"SİZE GÜVENİYORUZ"

Soyunma odasına giden Fikret Orman ve yöneticiler, futbolculara son dakikaya kadar gösterdikleri mücadele için teşekkür etti. Başkan Orman, liderle aradaki puan farkına bakılmadan yarışa devam edilmesini isteyerek, "Futbolda her şey mümkün. Biz bütün maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeliyiz. Bu konuda size ve hocamıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Orman'ın konuşmasının ardından önce yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, ardından da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve istifa etmeyeceğini belirtti.

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Şenol Güneş, Güncel
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