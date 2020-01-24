Şenol Güneş İzmir'e geliyor - Son Dakika
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Şenol Güneş İzmir'e geliyor

6 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın İzmir'e gelerek kentte iki gün temaslarda bulunacak.

Şenol Güneş İzmir'e geliyor, System.String[]

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın İzmir'e gelerek kentte iki gün temaslarda bulunacak. Ay-yıldızlı ekibimizi 2020 Avrupa Şampiyonası'na taşıyan teknik adam, ilk olarak saat 13.00'te Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edip, altyapı oyuncularının eğitim gördüğü Altınordu Futbol Akademisi'ni inceleyecek. Güneş, tesisleri gezip Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan bilgi alacak.Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu daha sonra TFF 1. Lig'de saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay- İstanbulspor maçını takip edecek. Şenol Güneş, pazar günü ise Göztepe'nin yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nın açılışının yapılacağı Göztepe- Beşiktaş maçında tribünde olacak. Şenol Güneş, milli takım teknik direktörü olarak ilk kez İzmir'e gelecek.


Altınordu, Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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