Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti
Son Dakika Spor Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti

Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti

4 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberinde Milli Takımlar heyeti, Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberinde Milli Takımlar heyeti, Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Şenol Güneş ve beraberindeki heyetin Kasımpaşa Futbol Takımı Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.Görüşmenin ardından Şenol Güneş ve milli takım heyeti ile Kemal Özdeş'in hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak
Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, transfer ve ırkçılıkla ilgili sürpriz itiraf! Şenol Güneş ve Abdullah Avcı görüştü Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:35:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]