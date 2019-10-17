Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberinde Milli Takımlar heyeti, Kasımpaşa Kulübü'nü Kemerburgaz Tesisleri'nde ziyaret ederek Teknik Direktör Kemal Özdeş ile fikir alışverişinde bulundular. Sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler. - İSTANBUL