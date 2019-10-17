Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı ziyaret etti
Son Dakika Spor Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı ziyaret etti

Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı ziyaret etti

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı ziyaret etti, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberinde Milli Takımlar heyeti, Kasımpaşa Kulübü'nü Kemerburgaz Tesisleri'nde ziyaret ederek Teknik Direktör Kemal Özdeş ile fikir alışverişinde bulundular. Sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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