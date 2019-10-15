Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Kazanmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım"
Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Kazanmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım'

Şenol Güneş: "Kazanmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım"

30 dakika önce

Şenol Güneş: "Kazanmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İzlanda ve Andorra'yı yenersek birinci çıkabiliriz"İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanarak...

Şenol Güneş: "Kazanmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"İzlanda ve Andorra'yı yenersek birinci çıkabiliriz"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanarak ayrılmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım" dedi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanarak ayrılmak çok güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım. Tedbirli olmak zorundaydık. Oyuncularımız elinden gerekeni yaptı ve hak ettikleri 1 puanı aldı. Fransa daha iyi oynadı. Tüm vatandaşlarımızın beklentisi olduğunu biliyorduk, kolay değildi. O umudu verdik, o umudu mutluluğa çevirmek istiyorduk. İlk yarı iyi çıkamadık. İkinci yarı daha iyiydik ama yeterli değildik. iyi niyetle alınan bu sonuç, bize önemli mesafe aldırdı. Hala bir şeyin garantisi yok. İzlanda ve Andorra'yı yenersek birinci çıkabiliriz" dedi.

Şenol Güneş: Kazanmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım

Şenol Güneş, Andorra, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:58 Kaynak: İHA
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