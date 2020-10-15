Şenol Güneş: "Kazanmalıydık, üzgünüz" - Son Dakika

Şenol Güneş: "Kazanmalıydık, üzgünüz"

15.10.2020 00:48

- Şenol Güneş: "Kazanmalıydık, üzgünüz" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Bugün takım olarak hem kötü oynadık hem iyi oynadık" UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4.

- Şenol Güneş: "Kazanmalıydık, üzgünüz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Bugün takım olarak hem kötü oynadık hem iyi oynadık"

İSTANBUL - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan ile Türk Telekom Stadı'nda 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu. Üzgün olduklarını söyleyen Güneş, "Bugün takım olarak hem kötü oynadık hem de iyi oynadık" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı ağırlayan A Milli Takım, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yenilen ilk golden önce oyuna iyi başladıklarını söyleyen Güneş, "Özellikle bugün golden önceki bölümde iyi başlamıştık. Golden sonra dağıldık. İkinci yarı başında da kötü bir gol yedik ve oyun skoru rakibin lehine döndü. Ancak oyuncularımız yorgunluğa rağmen iyi bir reaksiyon gösterdi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bu gibi maçlarda beklenmedik sonuçlar çıkabilir. Sırbistan deplasmanında, Rusya deplasmanında ve bugün kazanabilirdik ancak 3 maç da berabere bitti. Uluslar Ligi'nde gruptan birinci çıkıp üst lige çıkma şansı durumu olsa da aynı zamanda bir hazırlık maçı gibi de bakmak lazım. Bu maç da bizim için tecrübe oldu. İkinci yarı isteğimiz galibiyet için yeterli olmadı. Futbol içinde ilk yarı ve ikinci yarılarda bunları yaşayacağız. Son bölümde gol atarken gol yiyorduk. Rusya ve bu maçta merkeze attığımız toplarda basit kayıplar yaşadık. İkinci yarılarda bunları daha iyi yaptık ve oyun lehimize döndü. Hepsi tartışılacak konular" dedi.

"Yaşanan gelişmeleri beklemiyorduk"

Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını düşünmediğini söyleyerek sözlerini sürdüren Güneş, "İlk yarıda oyun kopmuştu, bekledim toparlasın diye. Hasan Ali, Rusya maçında oynamamıştı. Umut'un arka adalesinde gerginlik vardı. Umut'un da son bölümde arka adaleleri çekiyordu. Rusya maçında da çok yorulmuştu. Geç kaldığımı düşünmüyorum. Oyunun gidişatına göre hamleler yaptık. İkinci yarıda 2-3 oyuncu birden değiştirdik. Gol bulunca kontrol bize geçti. Değişiklik yaptıktan sonra golü bulunca oyun tamamen değişti. Bir hamle şansımız kalmıştı. Tamamen oyundan koparmamak için Cengiz-Abdülkadir'i değiştirdim" dedi. Kadroda normal şartlarda stoper sıkıntısı olmadığını da söyleyen Şenol Güneş, "Stoper sıkıntımız normalde yok ama bugün için sıkıntımız var. Merih 3 maç üst üste oynadı ve hakikaten iyi de oynadı, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ozan cezalı, Kenan sakat ve Çağlar da sakatlandı. 1 hafta içinde bu gelişme pek beklenen bir durum değildi. Çok sıkışırsak Mahmut, Okay, Mert Müldür gibi zamanında stoper oynayan oyuncular vardı. Rakibin forvetiyle fizik olarak boğuşabilmesi için Okay'ı oraya koyduk. Fizik olarak iyiydi ancak penaltı pozisyonunda ağır kaldı. Son 2 günde alacağımız stoperin, eldeki isimlere göre daha fazla katkı yapacağını düşünmedim. Bir tek Mert Çetin'i dahil edebilirdik ama yaşanan gelişmeleri beklemiyorduk" açıklamasını yaptı.

"Kazanmalıydık, üzgünüz"

Sırbistan'ın kadrosunda fizik olarak güçlü isimler olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Rusya'da da Dzyuba çok güçlüydü. Ozan ve Merih kısmen karşı koydu. Bugün uzun boylu bir tek Merih vardı savunmada ve yanına Okay'ı koymak durumunda kaldık. Onların stoperlerinin etkinliğini de boy olarak gördük. Bunlar dezavantajlarımız oldu. Bazen anormal durumlara düştüğümüzde eldeki

Şenol Güneş: Kazanmalıydık, üzgünüz
Şenol Güneş: Kazanmalıydık, üzgünüz
Şenol Güneş: Kazanmalıydık, üzgünüz
Şenol Güneş: Kazanmalıydık, üzgünüz

Milli Takım Teknik Direktörü, oyunlar, Milli, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Kazanmalıydık, üzgünüz' - Son Dakika Spor

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