Şenol Güneş, Kemal Özdeş'le fikir alışverişinde bulundu!
1 saat önce
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Şenol Güneş'e milli takımlar heyetinin de eşlik ettiği belirtildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Şenol Güneş'e milli takımlar heyetinin de eşlik ettiği belirtildi.
Ziyarette, Şenol Güneş ve beraberindeki heyetin Kasımpaşa Futbol Takımı Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
Görüşmenin ardından Şenol Güneş ve milli takım heyeti ile Kemal Özdeş'in hatıra fotoğrafı çektirdikleri bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:57
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