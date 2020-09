Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ile oynayacakları maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, basın toplantısında herhangi bir basın mensubu yer almadı ve muhabirler sorularını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla Güneş'e iletti.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde: "Bazı genç arkadaşlara, yeni gelen arkadaşlara görev vereceğim. Takımın genel durumunu bilmiyoruz, net bir şey söylemek mümkün değil ama bulunduğumuz kısa süre içerisinde eldeki oyunculardan durumlarını değerlendirerek, bir de geçmiş kadronun iskeletinden bazı oyuncuları yeni oyuncularla beraber göreceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz ama bazı oyuncularımızı da burada görme şansımız olacak. Daha önce oynamayan oyunculara şans vermeyi düşünüyorum, kararımı yarın vereceğim.""RIZA HOCA VE SİVASSPORLA GURUR DUYUYORUM""Rıza hocayı sever, sayarım. Yakın dostum, kardeşim olarak görürüm. Onun da bana saygısı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka görüşlerini söyleyecektir. Zaman zaman kendisiyle görüşüyorum. Bu kamp döneminde görüşemedik ama pandemi döneminde görüşmüştük. Ligler oynanmasın diye. O zaman da böyle olumlu eleştirileri vardı ama ligler oynandı, bitti. Gerçi Sivasspor 'un pandemiden etkilendiğini düşünüyorum. Şampiyonlukta iddialı bir takımdı. Kadro darlığı sebebiyle şampiyonluk yarışından geri düştü. Birçok takım bundan etkilendi, Sivasspor da etkilendi. Bu eleştiriyi yapacak, katılmamakla beraber yapacak. Sivas bu elde ettiği başarıyla tüm Türkiye'nin bizlerin de gururu oldu. Ben de Rıza hocayla Sivasspor ile gurur duyuyorum. Çünkü kıt imkanlarıyla en başarılı takımlardan bir tanesi. Biz de maçı buraya aldırarak bir ödül verdiğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda A Milli Takım maçı için burayı tercih ettik ama maalesef pandeminin artması sebebiyle seyircisiz oynayacağız, bu yönden üzüntülüyüz. Sivasspor'da oynarken aldım ( Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ) onları. Şimdi ikisi de transfer oldu. Dolayısıyla Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru değil. Resmi maçlar oynanmadan Sivasspor'dan ayrıldılar ama o onların başarısı, Rıza hocanın, başkanın, yönetimin, Sivasspor'un başarısı. Kim alınabilirdi, sol tarafta düşündüğümüz Uğur Çiftçi , Hakan Arslan. Bunları da biliyor Rıza hoca. Genelleme yaptığı için, başka oyuncu var mı bakarız hatta zaman zaman bize isim de söylerse hocayı dinleriz, herkesi dinlediğimiz gibi. Kulağımız herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var. Bir tercih yaptığımızda hiçbir ön şartımız yok, olumsuzluğumuz yok. İster teknik direktör ister taraftar ister medya mensubu bize söyleyecekleri her oyuncuyu değerlendiririz. İki oyuncumuz da yarın itibarıyla aksilik çıkmazsa bu sahada olacaklar.""MİLLİ TAKIMDA EKSİKLİĞİ SÖYLEMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ""Bizimle olması muhtemel oyuncular bizimle değil. Bunlar günlük, haftalık, aylık değişebilir. Milli takımda eksikliği söylemeyi doğru bulmuyoruz. Milli Takım'da seçim hakkı var. O yüzden kimin eksilikliğinden çok, elimizdeki oyuncuların sahadaki verimliliği çok önemli. Elimizdeki oyuncuların en iyisi olacağını düşünüyorum. Hazır olmayan bazı oyuncular kadroda olmayacak belki, bazı oyuncular da kenarda bekleyip oyuna göre girmesi gerekebilir. Sezon başı olduğu için performanslarının ne olduğunu bilemiyoruz veya eksik görüyoruz bazılarında. Eldekilerle en iyisini oynatmaya çalışacağız. Bizim ligler başlamadı, Macaristan ligi başladı, 3. haftaya geçti. Dolayısıyla bizden öndeler. 6-7 oyuncuları var, uluslararası alanda deneyimli, başarılı, bugüne kadar da takımın iskeletini onlar oluşturuyor. Orada bir eksik yok. O yüzden bir eksik olarak görmüyorum.""DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR""Takımların her ikisi de kıran kırana kazanmak için oynayacaktır. Biz de kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Rakibimiz bir ekol takımı. Başarılı dönemleri var. 9 defa Dünya Kupası'na katılan bir takım, 6 defa Avrupa şampiyonasına katılmış bir takım. Son yıllarda değişimlere uğradığı görülebiliyor. Ancak bizimle oynadığı 14 müsabakada 8 galibiyetleri, 4 mağlubiyetleri, 2 de beraberliğimiz var. Dolayısıyla üstünlük olarak genel bir değerlendirme yaparsak Macaristan'ın. Ama her şey geride kaldı, yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir müsabaka olacak, Uluslar Ligi'nin ilk maçını Macaristan ile yapacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. Rakibimizde tecrübeli ve güçlü oyuncular var. Bunların etrafında da yeni aday olan oyuncular da var. Takım oyunu içerisinde bazı oyuncularını getirmemiş olabilirler ama değişime uğradıkları doğru. Yeni bir çıkış yapıyorlar, o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor.""İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ""İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz, iyi bir takımla oynayacağımız düşüncesi içerisindeyim. Fakat maçta onların ve bizim ne yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Planlarımız kazanmaya dönük, eldeki düşüncemizi ve verimimizi alabilmek için olağanüstü gayretli olmamız gerekiyor. Sezon başı bütün oyuncular, takımlar, kulüpler, milli takım için de aynı şeyler geçerli. Pandemi gölgesinde oynanan futbol var, ev sahibi takımların taraftarlarının etkisinin olmayacağımüsabakalar oynayacağız. O yüzden Macaristan'ın futbol ekolüne, geçmişine saygı duyarak, yeni takımında da iyi oyuncular olduğunu bilerek kendimizi maça hazırlıyoruz.""HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN EN İDEALİ FORVET ARKASI" " Hakan Çalhanoğlu uluslararası deneyimi olan, marka değeri büyük olan bir futbol ülkesi İtalya 'da Milan takımında oynuyor. Yetenekleri belli zaten, biz aldığımızdan beri ondan memnunuz, herhangi bir şikayetimiz olmadı. Veriminden de oyuncu kabiliyetinden, aynı zamanda karakterine de baktığımızda bizim için önemli bir oyuncu. Aynı zamanda kaptanlardan bir tanesi. Tecrübesiyle, oyun kalitesiyle, oyun görüşüyle takıma katkı yapan bir arkadaşımız. Değer ve önem olarak zaten diğer oyuncularımız da aynı şekilde, bütün oyuncularımız değerli ve önemli. Farklı kılan kendileri, onlar hepsi bir bütünün parçası. Parça olmak çok önemlidir, her parça da görevini yaptığı zaman bu işleyişi daha aktif hale getiriyor. Zaten onu yaptığımız için bu zamana kadar iyi geldik. Bugün de aynı şeyleri düşünüyoruz. Oynadığı zaman da oynamadığı zaman da takımın en değerli oyuncularından bir tanesi, aynı zamanda kaptan olarak da görevini iyi yapan bir arkadaşımız. En önemlisi de uluslararası deneyimiyle takımı taşıyan bir arkadaşımız. Pandemi sonrası daha da kendini buldu. Daha da güçlü ve etkili olduğunu düşünüyorum. Moral olarak da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mevki olarak da forvet arkasında hücuma dönük orta saha olarak daha başarılı. Başından beri söyledik ama zaman zaman takımın ve maçın önemine göre sol ve sağ açıkta da oynatıldığı dönemler oldu. En ideali forvet arkası.""GÖRÜNMEYEN EN BÜYÜK RAKİBİMİZ PANDEMİ""Maalesef görünmeyen en büyük rakibimiz pandemi. İki takım için, bütün dünya ülkeleri için geçerli. Hep beraber, ona karşı müsabaka yapmamız lazım. Bütün ülkelerle el birliği içinde takım olmamız gerekiyor. Bir kişinin ya da bir ülkenin virüsü yenmesi mümkün değil, hepimiz dikkatli olmak durumundayız. Maskemizi takalım, mesafeye dikkat edelim, ellerimizi temiz tutalım. Dünyanın birlik ve beraberlik içerisinde görünmeyen rakibe karşı iyi oynaması gerekiyor."UMUT MERAŞ: HAVAMIZ GAYET İYİMilli futbolcu Umut Meraş ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve tedavide olanlara da acil şifalar diledi.Koronavirüsten dolayı 9 aylık sürecin çok zorlu olduğunu söyleyen Umut Meraş, "Futbolcu uzun bir dönem antrenman yapmadığında etkilenebiliyor. Ama 3 gündür milli takım kampındayız. Havamız gayet iyi. Antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Şu an her şey yolunda" dedi.HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yaptı. Ay yıldızlılar, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı.