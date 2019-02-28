Şenol Güneş'le Sezon Sonuna Kadar Devam Mı?

Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi sonrasında Beşiktaş yönetimi acil toplantı yaptı.

Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi sonrasında Beşiktaş yönetimi acil toplantı yaptı. Yöneticiler sezon sonuna kadar hocayla devam edip etmeme konusunda kararsız.



Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklamada 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle milli takımın başına Şenol Güneş'in geleceğini duyurması sonrası Beşiktaş yönetimi çıkmaza girdi. Sezon sonunda hocanın ayrılacağını düşünen ve bu doğrultuda hareket eden yönetim kendilerine de sürpriz olan bu açıklamanın ardından hocayla yol ayrımına gidebilir. Şu anda kulüp binasında toplantıya giren Beşiktaş yönetiminin masasında iki farklı alternatif duruyor. Bazı yöneticiler sezon sonuna kadar hocayla devam etme yönünde fikir belirtirken, diğer yöneticiler ise hocayla yolların ayrılıp sezon sonuna kadar takımı yardımcı antrenör Guti'ye emanet etme konusunda görüş bildirdi. Özellikle başkan ve yönetimin tamamına sürpriz olan bu açıklama sonrası hocayla ilgili düşünceler 180 derece değişti. Daha öncesinde hocanın takımda kalması için görüş bildiren idarecilerde şu anda Kayserispor maçı itibariyle Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından yana.



(İHA)

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