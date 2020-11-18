Şenol Güneş, Macaristan maçının kadrosunda Burak Yılmaz'a yer vermedi

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son sınavında Macaristan ile deplasmanda karşılaşırken, ilk 11'ler de belli oldu. Burak Yılmaz'ın 21 kişilik kadroda olmaması ise dikkat çekti.

Millilerin ilk 11'i, Mert, Nazım, Merih, Ozan, Caner, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun isimlerinden oluştu.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mert Müldür, Ömer Bayram, Deniz Türüç ve Kaan Ayhan yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ: BURAK YILMAZ, 1 GÜN ÖNCE HASTALANDI

Teknik direktör maç öncesinde Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kampın başlangıcından bugüne kadar 9 oyuncu aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Burak Yılmaz da gelmeden 1 gün önce hastalandı, halsiz bir durumda, hastaneye gitti. Şu anda bizimle yok" ifadelerini kullandı.

MİLLİLERİN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI BULUNUYOR

Milli Takımımızın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.