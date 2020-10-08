Şenol Güneş: Mart ayında daha güçlü bir takım olacağımızı düşünüyorum

"Saha sonucu önemli değildi, güzel bir test maçı oldu"

"Rusya ve Sırbistan maçlarında alacağımız sonuçlar gruptaki kaderimizi belirleyecek"

"Verimi düşük olan oyuncular var, onların da yukarı çıkmasını istiyoruz""Büyük takım havasını yakalamamız gerek""Rakip oyuncuların 30-50-100 milyon ettiği yerde bizim oyuncularımız da ona göre olmalı"

Ata SELÇUK - İskender GÜNGÖR/ ALMANYA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, mart ayında hazırlık anlamında milli takımın çok daha iyi bir durumda olacağını düşündüğünü ifade etti.A Milli Takım'ın Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakanın ardından teknik direktör Şenol Güneş, RheinEnergie Stadyumu'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Heyecanlı ve güzel bir maçı geride bıraktıklarını belirten Güneş, "Almanya ve Türkiye dostluğu içerisinde geçti. Futbolun agresifliği olsa da güzel maç oldu. Bir test maçıydı. Yeteneği fazla ve geleceği olan oyuncular oynattılar. Biz de öyle. 3 gün sonra yine maç yapacağız. Saha sonucu önemli değildi, kaybedebilirdik, kazanabilirdik. Hem eksiğimizi hem artılarımızı görmek için güzel oldu. Oyuncuların da bireysel performanslarını test etmiş olduk. Olumlu işler yaptık. Bazı oyuncularımız öne çıktı, bazılarımız eksik kaldı. Bunlar da normal, oynamayan oyuncularımız var. 55 ve 70 arasında bayağı ezildi, ikinci golü belki attık 67'de ama orta sahamız karşılayamadı. Attığımız golden sonra Cengiz'in golü gelseydi daha farklı bir maç da olabilirdi. Test açısından güzel işaretler vardı iki takıma da. Puan olan bir maç değil, Rusya maçı daha önemli. Ama maçta oynadığımız oyun önemliydi. Birçok oyuncum çok başarılıydı, kendi kapasitesinin üzerindeydi. Bazı oyuncularımızın da eksilerini gördük" dedi."RUSYA VE SIRBİSTAN MAÇLARINDA ALACAĞIMIZ SONUÇLAR GRUPTAKİ KADERİMİZİ BELİRLEYECEK"Rusya ve Sırbistan maçlarının Almanya maçından daha farklı olacağını kaydeden Güneş, "Almanya maçında güzel oyun daha önemliydi. Rusya maçında bu oyunun üzerine koyarak kazanmak istiyoruz. Sonrasında Sırbistan ile içeride oynayacağız. Rusya ve Sırbistan maçlarında alacağımız sonuçlar gruptaki kaderimizi belirleyeceğiz. Uluslar Ligi'nden de kalabiliyoruz, Dünya Kupası elemelerinden de play-offlara kalabiliyoruz. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak" ifadelerini kullandı."VERİMİ DÜŞÜK OLAN OYUNCULAR VAR, ONLARIN DA YUKARI ÇIKMASINI İSTİYORUZ"Futbolcularının performanslarına değinen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "Ozan zaten iyiydi ama Efecan çok iyiydi, çok gayretliydi. Ozan oynadıkça daha çok üzerine koyacak. Yeter ki kendini yeterli görmesin. Oynadıkça açılan bir oyuncu. Diğer arkadaşlarımız da çok iyiydi. Bunlar sevindirici. Tek tek övüp eleştirmek yerine takım olarak iyi bir sonuç aldık. Efecan da uzun zamandır bu takımda, şans gelince oynayabileceğini biliyor, takımın yapısını biliyor. Diğer oyuncular da böyle olmalı. Elimizde yeteneği iyi olan ama verimi düşük olan oyuncular var, onların da yukarı çıkmasını istiyoruz. İdman temposu olmayan oyuncular var. Henüz hazır değiller, zaman içerisinde olacaktır. Mart ayında çok daha iyi bir milli takım olacağını düşünüyorum.""BÜYÜK TAKIM HAVASINI YAKALAMAMIZ GEREK"Almanya'nın çok yetenekli oyuncuları olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Hızlı bir şekilde kalabalık geliyorlar. 6-7 oyuncuyla hücuma gelebiliyorlar, önde baskı yaparsanız çıkarlarsa tehlikeli gelebiliyorlar. Aynı anlayışla biz de oynamaya çalıştık, biz daha az hamle yaptık. Son golde şanssız şekilde Ozan'dan sekince rakibe geldi. Öncesinde oyun çok kötüydü. 55-70 arası biraz olumsuzdu. Hücum varyasyonlarını iyi yapan bir takımı sahamıza getirmemek için çalıştık. Bu maç bir değerlendirme maçı bizim için. Almanya ile 3-3 berabere kalmak, burada 3 gol atmak güzeldi. Almanya, Slovenya, San Marino fark etmez, büyük takım havasını yakalamamız gerek" diye konuştu."RAKİP OYUNCULARIN 30-50-100 MİLYON ETTİĞİ YERDE BİZİM OYUNCULARIMIZ DA ONA GÖRE OLMALI"Almanya'nın üretirken yarışabildiğini söyleyen Şenol Güneş, "Almanya üstün seviyede bir takım. Hem üretiyor hem de yarışabiliyor. Biz bu konuda çok büyük mesafe almadık. Zaman zaman bireysel başarılarla seviniyoruz. Bu takımla yarışırken aşağıdan da üretmemiz gerekiyor. Almanya'dan alacağımız çok ders var. Bugünkü oyunumuz mükemmel değildi ama eylül ayın göre daha iyi durumdayız. Orada daha az hazırdık, burada daha hazırız. Cengiz daha tam performansını yakalayamadı. Daha iyi katkı yapacağını düşünüyorum. Yusuf takımında oynamıyor, önemli oyuncu. Abdülkadir çok önemli oyuncu. Bunun yanında Efecan çok iyiydi, Ozan'ı gördük, üst düzey oyuncu. Rakip oyuncuların 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon ettiği yerde bizim oyuncularımız da ona göre olmalı. Merih takımında oynamıyor, sakatlık sonrası görmek istedik, bugün oynattık. Daha iyi olacak. Kaan yeni transfer oldu, takımında az oynuyor. Sakatlıklar var, ikinci yarıda bir arada 3-4 sakatlık bir anda oldu. Kendimizi iyi değerlendireceğiz, dersler çıkaracağız. Rusya ve Sırbistan'a hazırlanacağız. 29 Kasım'daki Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrasında mart ayında daha güçlü bir takım olacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ise Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu, etkili oyunculara sahip olduğunu söyledi. Alman teknik adam, çok keyifli bir maçı geride bıraktıklarını, kendileri açısından ise son dakikada gol yiyerek berabere kalmanın hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.