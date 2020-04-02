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Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
6 saat önce
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanya'sına Şenol Güneş de destek verdi.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanya'sına Şenol Güneş de destek verdi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kampanyaya 1 milyon TL bağış yaptı.
TOPLAM RAKAM 550 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ
"Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 Nisan itibariyle 1 milyon 830 bin 79 SMS ile destek olunurken toplam bağış miktarı ise 552 milyon 529 bin 912 TL'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:46
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