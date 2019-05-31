Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Modern futbol neyi gerektiriyorsa onu yapacağız"
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Şenol Güneş: "Modern futbol neyi gerektiriyorsa onu yapacağız"

26 dakika önce

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaştı.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. (2)
Şenol Güneş: Modern futbol neyi gerektiriyorsa onu yapacağız
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:14 Kaynak: AA
Antalya, A Milli Futbol Takımı, Spor
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