Şenol Güneş: "Önce düşüncelerin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz"
31 dakika önce
- A Milli Futbol Takımının Antalya Kampı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklaması ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:16 Kaynak: AA
- A Milli Futbol Takımının Antalya Kampı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklaması ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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